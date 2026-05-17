Dosarul celor care vor sa devină profesori a devenit mai stufos din acest an. După un val de incidente la ore, dascălii sunt obligaţi să facă şi o evaluare psihiatrică, pe lângă examenul clinic şi adeverinţa de la medicul de familie. Noua regulă se aplică o dată la patru ani şi celor care sunt deja angajaţi la catedră.

Tulburări psihice depresive, de personalitate, fobii anxioase, schizofrenie sau tulburări bipolare. Sunt afecţiunile neuropshice pe care medicul specialist trebuie să le evalueze înainte să îi dea acordul candidatului să se înscrie la concursul de titularizare din învăţământ. Noua regulă impusă de Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Sănătăţii schimbă criteriile de departajare între dascăli.

"Constă într-o consultaţie, nu e o explorare pentru identificarea unei boli, ci este mai degrabă o certificare a stării de sănătate. După ce am stabilit identitatea persoanei, o sumă oarecare de întrebări cu privire la ultimul an din viață și spun că am nevoie de răspunsuri oneste. Este o procedură necesară, aliniere legislativă, pentru că avem alte profesii unde standardul a fost impus - magistrați, medici", explică Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Evaluarea psihiatrică se face și pentru cadrele didactice deja angajate, o dată la patru ani.

Articolul continuă după reclamă

"În şcoli există această evaluare psihologică, dar știm cu toții că ea este facută cu un anumit grad de superficialitate. Știm cu toții de profesori, din fericire foarte puțini, îmi place să cred, care nu ar trebui să treaca de evaluarea psihologică pentru că nu este cazul să fie în învățământ. Sunt profesori care au derapaje grave de tot, din fericire sunt puțini", explică Andreia Bodea, director Colegiul Național I. L. Caragiale.

"Dar pentru ca dosarul să fie complet, profesorul are nevoie de un aviz din partea medicului specialist psihiatru, dar și de o adeverință din partea medicului de familie. În plus, trebuie să meargă și la o consultație specifică de medicina muncii, care include o anamneză medicală, una profesională, dar şi un examen clinic", explică Mădălina Iacob, reporter Observator.

Părinţii susţin noua lege.

"S-a întâmplat ca anumiți profesori să întreacă limita interacțiunii cu copii, cu părinți, s-a ajuns la această necesitate", explică Eugen Ilea, Asociația Părinților.

În urmă cu două zile, un profesor din Vaslui a fost plasat sub control judiciar dupa ce ar fi agresat sexual o eleva. Luna trecută, o educatoare din București a fost cercetată după ce ar fi bătut copiii de grădiniță, iar la începutul anului, un profesor a fost filmat în timpul unei crize la catedră.

Ultima zi de înscrieri la titularizare este luni, iar până acum sunt aproape 4.000 de candidați.

"Sunt scoase 5.516 posturi didactice, dintre care 2.622 sunt posturi complete. Cel mai mare număr de posturi titularizabile îl înregistrăm la categoria educator, profesor pentru învățămant primar. Nevoia cea mai mare este a educatiei timpurii", explică Florin Lixandru, inspector general București.

Examenul scris pentru ocuparea a unui post în sistemul de învăţământ are loc în luna iulie.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰