Două dintre cele mai importante bulevarde din Capitală vor fi modernizate. Calea Griviţei şi Bulevardul Ion Mihalache vor fi reconfigurate cu piste pentru biciclete şi benzi unice pentru transportul public. Unii şoferi sunt revoltaţi şi spun că o bandă luată de la şoferi va aduce haos în trafic.

Calea Griviţei rămâne o arteră importantă pentru mobilitatea Capitalei şi principalul bulevard din faţa Gării de Nord. Construită la finalul secolului 19, nu a fost modernizată niciodată. Urmează să fie reconfigurată pe tronsonul cuprins intre bulevardul Ion Mihalache şi strada Buzeşti pe o lungime de aproape 4 kilometri.

"Încă de la conceperea ei de la sfârsitul secolului 19 a fost poarta de intrare către Bucureşti. Aici se legă Gara de Nord de restul Bucureştiului. Este un coridor tradiţional, are un ţesut istoric foarte bine dezvoltat, mai multe clădiri comerciale dar şi rezidenţiale care formează un amalgam care multe zeci de ani a fost coerent", a spus Matei Sumbasacu, fondator Re Rise.

Acum, planul Primăriei Capitalei este să contruiască aici piste pentru biciclete, mai mult spaţiu verde şi o arteră unică pentru transportul în comun.

"Cea mai bună idee. După ce că au blocat toată Calea Griviţei mai fac şi piste", a spus un ironic un şofer.

"E foarte aglomerat. O să folosim maşinile mai rar, avem metrou, avem alte mijloace de transport", a spus un alt şofer.

Acelaşi plan există şi pe bulevardul Ion Mihalache. Piste pentru biciclete finanţate cu fonduri europene şi mai puţine benzi pentru şoferi.

Locuitorii au semnat deja o petiţie online prin care cer municipalităţii să renunţe la proiect:

"Solicităm suspendarea oricăror măsuri de reconfigurare a Bulevardului Ion Mihalache care ar conduce la reducerea capacității rutiere, eliminarea parcărilor existente și transferarea presiunii de trafic și parcare asupra străzilor rezidențiale laterale".

Primăria Capitalei a alocat anul acesta aproape 16 milioane de lei pentru modernizarea străzilor din Bucureşti.

