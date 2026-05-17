Avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de la sol în Letonia, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian

Avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de la sol în Letonia după ce o dronă neidentificată a intrat în spațiul aerian al țării duminică dimineață, 17 mai, înainte de a părăsi zona, potrivit forțelor armate letone.

"Astăzi, 17 mai, în jurul orei 6:00 dimineața, Forțele Armate Naționale au informat publicul despre o posibilă amenințare la adresa spațiului aerian leton în municipalitățile Alūksne, Balvi, Krāslava, Ludza și Rēzekne. Forțele Armate Naționale au activat imediat unități mobile de apărare antiaeriană desfășurate în regiune, care s-au deplasat la locațiile indicate și au ocupat poziții. Au fost activate și avioane de vânătoare participante la misiunea NATO de poliție aeriană din zona Baltică. Forțele Armate Naționale confirmă că o dronă a intrat și ulterior a ieșit din spațiul aerian leton. În jurul orei 8:00 dimineața, Forțele Armate Naționale au anunțat că amenințarea la adresa spațiului aerian leton în municipalitățile menționate a luat sfârșit", se arată într-un comunicat publicat pe rețeaua socială X.

Forțele armate letone au adăugat că astfel de incidente "rămân posibile" atâta timp cât continuă războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În declarație nu se precizează din ce țară provenea drona, conform Pravda.

