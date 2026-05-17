Cinematografia românească a fost aplaudată la scenă deschisă la Festivalul de Film de la Cannes. "Jurnalul unei cameriste", cel mai recent film regizat de Radu Jude, a fost ovaţionat minute în șir la premiera mondială. Luni, Cristian Mungiu și filmul său "Sophiort" vor avea proiecția oficială la Festivalul de la Cannes.

Sebastian Stan și Renate Reinsve interpretează rolurile principale în "Sophiort", iar pelicula este unul dintre cele mai așteptate filme ale ediției.

De altfel, casele de pariuri și publicațiile de specialitate din Cannes îl dau favorit pe Cristian Mungiu, care a mai câștigat un Palme d'Or în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Cristian Mungiu s-a aflat și în juriul Festivalului de la Cannes, iar în piața de film se vorbește despre el ca despre un autor consacrat, care a venit la acest festival, considerat cel mai prestigios din lume, cu cinci titluri.

Casele de pariuri vorbesc chiar despre o competiție strânsă între Cristian Mungiu și Pedro Almodóvar.

Teodora Tompea

