INS: România produce tot mai puțin țiței și devine tot mai dependentă de importuri. Care sunt cauzele

Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că, în primele 11 luni din 2025, producția internă de țiței a scăzut cu peste 7%, în timp ce importurile au crescut cu aproape 12%. Tendința este una de durată: prognozele oficiale indică un declin constant al producției până cel puțin în 2027, pe fondul epuizării zăcămintelor și al lipsei unor noi capacități de exploatare.

INS: România produce tot mai puțin țiței și devine tot mai dependentă de importuri - Profimedia

România a produs, în primele 11 luni din 2025, o cantitate de ţiţei de peste aproape 2,271 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 185.000 tep mai mică (-7,5%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din anul anterior, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 8,283 milioane tep, cu 877.500 tep peste cele consemnate în primele 11 luni din 2024 (+11,8%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, pentru 2025, CNSP estima o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi a menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei era preconizat în urcare cu 10,4% în 2025 - la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 - la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰