Curs BNR, 10 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3795 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 martie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6388 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0955 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8894 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6725 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰