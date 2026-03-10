Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 10 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 13:08
Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3795 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6388 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0955 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8894 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6725 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

curs euro curs dolar curs lira curs franc curs valutar curs bnr
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Surse: PSD a decis să nu mai boicoteze bugetul. „Vom cere miniștrilor PSD să-l avizeze oricum”. Care e planul după
Surse: PSD a decis să nu mai boicoteze bugetul. „Vom cere miniștrilor PSD să-l avizeze oricum”. Care e planul după
Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1
Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 10 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american