Preţul aurului, 10 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,71 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 728,6725 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3795 lei româneşti, a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6388 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0955 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8894 lei româneşti.

