Văduva lui Adrian Kreiner rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins definitiv contestaţia în dosarul în care este acuzată că şi-ar fi ajutat prietena să-şi ucidă mama. Decizia vine într-un moment în care numele ei este invocat tot mai des şi în dosarul crimei care a şocat Sibiul. Anchetatorii vor să afle dacă nu este cumva implicată şi în asasinarea fostului său partener de viaţă.

Judecătorii din Alba Iulia i-au respins contestaţia Adrianei Viliginschi, în dosarul în care femeia este acuzată că şi-a ajutat prietena, pe Amiana Păştina, să-şi omoare mama, ca să pună mâna pe avere. Pentru următoarele 30 de zile, femeia va rămâne în continuare în spatele gratiilor.

"Inculpata va fi cercetată în continuare în stare de arest preventiv, sub acuzaţia infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat", a declarat Cosmin Muntean - Curtea de Apel Alba Iulia.

Arest prelungit pentru Adriana Viliginschi

La ieşirea din sala de judecată, Viliginschi a evitat să răspundă întrebărilor despre o posibilă legătură cu Cosmin Zuleam, cel considerat creierul asasinatului lui Adrian Kreiner, fostul ei logodnic.

"Acum este un dosar de urmărire. Se va stabili dacă cineva este vinovat, inclusiv şi doamna Viliginschi şi în ce formă", a declarat Aurel Muntean - avocatul Adrianei Viliginschi.

De aproape o săptămână, dosarul uciderii lui Adrian Kreiner este marcat de noi acuzaţii, lansate de ceilalţi doi inculpaţi, Laurenţiu Ghiţă şi Marian Minae, condamnaţi în primă instanţă la închisoare pe viaţă. Amândoi au aruncat vina pe al treilea inculpat, Cosmin Zuleam şi pe fosta iubită a milionarului.

"E adevărat că a fost o oarecare surpriză şi pentru noi această ultimă speţă", a declarat Tiberiu Ivancea - Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.

În tot acest timp, mama omului de afaceri trăieşte cu speranţa că adevărul va ieşi la lumină.

"N-am fost în casa lor decât doi ani în 18 ani. Ea pe mine nu a vrut să mă primească. Eu nu am avut probleme cu fata asta. Când venea la mine, îi serveam, mă bucuram de ea. Dar, când am aflat lucrul ăsta, nu îmi venea să cred", a declarat mama lui Adrian Kreiner.

Luna viitoare, Adriana Viliginschi ar putea fi adusă în faţa judecătorilor şi în dosarul Kreiner, pentru explicaţii.

