Europa strânge rândurile. Aseară, liderii europeni s-au angajat să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei şi astfel să reziste în faţa presiunii Statelor Unite. Prezent la întâlnirea informală din Belgia,preşedintele Nicuşor Dan respinge ideea unei Europe cu două viteze, un scenariu tot mai vehiculat de către marile puteri. Între timp, România nu a acceptat încă invitaţia lui Donald Trump de a participa la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace. Nicuşor Dan spune că discută încă cu liderii europeni pe această temă. În discuţiile de ieri s-a vorbit şi despre NATO 3.0, o Alianță în care europenii trebuie să plătească mai mult pentru propria apărare.

La întâlnirea informală a liderilor europeni de la Castelul Alden Biesen din Belgia s-au creionat primele concluzii. Liderii europeni au discutat despre modalitățile de dezvoltarea pieței unice de reducere a dependențelor economice și de stimulare a competitivității în raport cu Washingtonul şi Beijingul. La întâlnire a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan.

"Toată lumea e de acord, că Europa nu se mișcă suficient de repede, adică, față de ce și-a propus acum un an și jumătate, doi, n-a reușit", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Preşedintele Franţei cere "autonomie strategică", adică un bloc mai puțin dependent de Washington. Emmanuel Macron cere Uniunii să se împrumute pentru investiţii la comun şi să favorizeze industria internă pentru a face concurenţă dolarului.

"Trebuie să creștem cheltuielile publice. Acestea vor veni fie din buget, fie – și asta la fel de mult – prin finanțare inovatoare, aș spune eu, adică prin accesarea pieței, așa cum am făcut în ultimele câteva luni", a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

O concluzie comună a liderilor este ca Uniunea Europeană trebuie să reducă birocraţia. Mai exact, să existe o mare piaţă de capital, în locul celor 27 de sisteme financiare diferite. De luna viitoare, vor apărea reguli prin care o companie să poată fi înfiinţată online în maxim 48 de ore. Restricţiile de transport vor fi aceleaşi la nivel de UE, iar transportul deşeurilor nu va mai avea nevoie de luni de zile pentru aprobare. Preşedintele Nicuşor Dan a venit cu propria agendă - să obţină scăderea preţului la energie şi mai mulţi bani pentru statele sărace ale Uniunii, inclusiv pentru ţara noastră.

Statele dezvoltate şi-au făcut propriul club exclusivist şi propun ideea unei Europe cu două viteze. Germania, Italia, Belgia şi Olanda nu mai aşteaptă restul partenerilor şi plănuiesc investiţii la comun. Nicuşor Dan respinge scenariul.

"Trebuie să echilibrăm contribuția de securitate în Europa între Statele Unite și Europa. Nu se pune problema ca, în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene, să existe categorii diferite de țări - categoria 1, categoria 2. Această discuție nu există", a spus Nicuşor Dan.

Discuţii au fost şi pe tema Consilului de Pace a lui Donald Trump. România a fost invitată să participe la prima reuniunie a consiliului însă Administraţia prezidenţială i-a informat pe partenerii americani că anumite prevederi ale Cartei acestui Consiliu nu sunt deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de ţara noastră. Un refuz al României poate duce la anularea discuţiei directe între Donald Trump şi Nicuşor Dan, care urma să aibă loc până la finalul lunii martie.

"Am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru, având aceleași lucru, având aceleaşi constrângeri pe care noi le avem - discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune, și este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea, și, în funcție de asta, o să luăm decizia", a afirmat Nicuşor Dan.

Italia şi Polonia, ai căror lideri sunt apropiaţi de administraţia Trump au refuzat participarea la Consiliul de Pace. La fel şi Franţa sau Germania. Până acum, doar Bulgaria şi Ungaria au aderat la proiect.

