"Vechea lume a dispărut". Mesajul lui Marco Rubio înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen că, în opinia sa, europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, "unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei". "Trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru", a explicat el. Secretarul de stat urmează să aibă o intervenţie sâmbătă în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, scrie News.ro.

Întrebat ce crede că speră europenii să audă şi dacă ceea ce speră este "ceva mai conciliant decât anul trecut", Rubio a replicat: "Cred că vor, sincer, să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem, unde ne-am dori să ajungem împreună cu ei. Aceasta este speranţa noastră. Este o conferinţă importantă, este a treia oară când particip, de două ori în calitate de secretar de stat. (...) Lumea se schimbă foarte rapid chiar sub ochii noştri. Vechea lume a dispărut - sincer, lumea în care am crescut - şi trăim într-o nouă eră geopolitică, iar acest lucru va necesita din partea tuturor o reevaluare a ceea ce înseamnă această nouă realitate şi care va fi rolul nostru".

El a subliniat că a avut multe astfel de discuţii în privat cu mulţi dintre aliaţii Statelor Unite, iar aceste conversaţii trebuie să continue.

Conferinţa anuală de Securitate de la München

"Şi cred că sâmbătă, sperăm, întâlnirile pe care le vom avea acolo ne vor ajuta să avansăm în această direcţie", a subliniat Marco Rubio.

Secretarul de stat american a declarat că Europa este importantă pentru SUA.

"Suntem foarte strâns legaţi de Europa. Cred că cei mai mulţi oameni din această ţară îşi pot urmări atât rădăcinile culturale, cât şi pe cele personale până în Europa, aşa că suntem profund legaţi de Europa şi de viitorul nostru. Aşa că trebuie pur şi simplu să discutăm despre cum arată acest viitor", a conchis Marco Rubio.

Responsabilii politici din domeniul securităţii transatlantice se vor reuni începând de vineri, pentru trei zile, la Conferinţa anuală de Securitate de la München (MSC), pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea europeană sub preşedinţia lui Donald Trump, o problemă ce alimentează tensiunea şi anxietatea în întreaga Europă. La a 62-a ediţie sunt aşteptaţi peste 60 de lideri din întreaga lume şi circa 100 de miniştri de externe şi ai apărării.

Rubio, aşteptat cu precauţie de europeni

La un an după ce vicepreşedintele JD Vance a şocat demnitarii adunaţi în acelaşi loc cu un atac verbal la adresa multora dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii din Europa, acuzându-i că pun în pericol civilizaţia occidentală cu programe interne de stânga şi că nu îşi asumă responsabilitatea pentru propria apărare, Marco Rubio intenţionează să adopte o abordare mai puţin controversată, dar similară din punct de vedere filosofic, când se va adresa, sâmbătă, adunării anuale a liderilor mondiali şi a experţilor de securitate naţională, spun oficialii americani.

Anunţul oficial al Departamentului de Stat despre deplasarea lui Rubio nu a oferit detalii despre oprirea sa de două zile la München, după care va vizita Slovacia şi Ungaria, ţările din UE cu liderii cei mai apropiaţi de Donald Trump, dar şi de Vladimir Putin. Însă oficialii care au vorbit sub condiţia anonimatului au spus că şeful diplomaţiei americane intenţionează să se concentreze pe domeniile de cooperare în ceea ce priveşte preocupările globale şi regionale comune, inclusiv în Orientul Mijlociu şi Ucraina, precum şi în China, o putere economică care încearcă să profite de incertitudinea din relaţiile dintre SUA şi Europa.

Dacă acesta va fi cazul, mulţi dintre cei prezenţi în audienţă ar putea fi uşuraţi după ce au fost loviţi mai întâi de mustrările dure ale lui Vance de anul trecut şi apoi de o serie de declaraţii şi măsuri ale lui Trump în lunile următoare, care au vizat practic toate ţările din Europa, Canada şi aliaţii de lungă durată din Indo-Pacific.

Comentariile recente ale lui Trump despre preluarea controlului asupra Groenlandei de la Danemarca, membru NATO, şi insultele adresate diverşilor lideri au fost deosebit de deranjante, determinând mulţi europeni să pună la îndoială valoarea SUA ca aliat şi partener. Acest lucru îi lasă lui Rubio o sarcină grea dacă doreşte să calmeze apele, notează AP.

