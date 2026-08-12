Ion Ţiriac pregăteşte o afacere estimată la 62 de milioane de euro, potrivit profit.ro. Iar pentru asta planifică să-i demoleze vila fiului său Ion Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac, afacere de 62 de milioane de euro. Pentru asta îi demolează vila fiului său - Baumarc Proiect

Omul de afaceri vrea să ridice un bloc turn cu 127 de apartamente premium pe malul Lacului Tei, fix acolo unde fiul său Ion Ion Ţiriac are o vilă. Terenul pe care se află vila are o formă triunghiulară şi o suprafaţă de 7.286 de metri pătraţi. Terenul este proprietatea companiei Romprod Trading, firmă ce a făcut parte din portofoliul Ţiriac Group.

Blocul turn pe care Ion Ţiriac vrea să-l ridice va avea 127 de apartamente premium, cu două sau trei camere, cu 236 de locuri de parcare în cele 3 subsoluri ale clădirii. Potrivit profit.ro, blocul va avea o suprafaţă construită de 35.000 de metri pătraţi, iar valoarea estimată a investiţiei este de 62 de milioane de euro, fără TVA.

Preţul mediu estimat al unui apartament în acest bloc va începe de la 500.000 de euro şi poate urca în funcţie de numărul de camere. Apartamentele de la parter vor avea o grădină privată.