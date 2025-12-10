Romantismul caselor vechi atrage prin nostalgia vremurilor de demult, dar realitatea întreținerii lor poate fi un coșmar. Un cuplu povestește cum visul lor de a locui într-o clădire istorică s-a transformat, în timp, într-o luptă constantă cu problemele ascunse ale unei locuințe de epocă.

Au cumpărat o casă veche de peste 100 de ani. 8 ani mai târziu, şi-au dat seama că au dat banii pe un coşmar - Samantha Priestly

Când și-au cumpărat prima casă împreună, acum opt ani, nu voiau ceva nou, modern sau fără personalitate. Din contră: căutau farmec, poveste, detalii arhitecturale autentice. Cuplul, situat în America, găsise o clădire construită la începutul anilor 1900, cu patru etaje, tavane înalte, ziduri de piatră și o grădină care amintea de poveștile cu conace englezești. Era tot ce-şi doreau.

"Acum opt ani, eu și partenerul meu eram entuziasmați să cumpărăm o casă veche, plină de farmec şi nostalgie. Locuisem amândoi în clădiri noi înainte și visam să avem un loc cu personalitate și istorie reală", povesteşte Samantha Priestly.

Au fost cuceriți de detalii: grinzile de lemn lăsate la vedere, pereții cu faianţă, scările înguste și abrupte. Se simțeau ca într-o carte poștală vie, iar comunitatea rurală în care se mutaseră părea ideală. Nu se gândeau o clipă că decizia de a se muta într-o asemenea locuinţă avea să devină cât de curând o povară greu de dus.

"Ne-am îndrăgostit de tavanele înalte, camerele spațioase, zidul de piatră din grădină și amplasarea semi-rurală, așa că am cumpărat casa. Primele luni au fost ca un vis împlinit. Vecinii ne povesteau despre familiile care locuiseră acolo înainte și despre cum zona fusese cândva doar teren agricol. Ne simțeam conectați cu istoria locului și cu oamenii care trăiseră acolo înaintea noastră", adaugă ea.

De la un vis împlinit la probleme care nu se mai terminau

Aveau planuri mari pentru renovare: geamuri noi, uși moderne, transformarea vechiului grajd în birou. Însă toate acestea au fost amânate când problemele au început să apară, una câte una.

"După doar câțiva ani, un incendiu a izbucnit în tabloul electric din bucătăria aflată la subsol. Din fericire, a fost mic și a fost stins rapid, dar electricianul care a venit să repare defecțiunea ne-a dat vestea proastă: instalația electrică era improvizată și periculoasă. A trebuit să refacem întreaga instalație a bucătăriei", povesteşte Samantha, potrivit Business Insider.

A urmat un episod neplăcut în baie, când o scurgere a inundat sufrageria de dedesubt.

"Într-o zi, în timp ce făceam duș, partenerul meu a intrat în fugă spunând că apa curge în living. A trebuit să refacem complet baia. Însă ceea ce face din această casă un coșmar nu sunt marile probleme, ci lucrurile mărunte, care nu se mai termină", adaugă ea.

Iarna, casa este greu de încălzit. Tavanele înalte, fisurile și lipsa izolării moderne o transformă într-un frigider cu decor istoric: "E frig și greu de încălzit iarna, poate și din cauza tavanelor înalte, dar sigur și din cauza crăpăturilor și golurilor din pereți. E umezeală, iar mucegaiul apare pe mulți dintre pereți în sezonul rece. Ne luptăm constant cu el, îl ștergem, vopsim din nou, dar tot revine"

Problemele de umiditate nu afectează doar pereții. Hainele păstrate în dulapuri sau sertare capătă mirosuri de mucegai și stătut. Nu au loc de parcare, casele vechi nu au fost gândite pentru mașini și strada, cândva liniștită, este acum aglomerată.

"Colțurile pereților se sfărâmă, iar hainele păstrate prea mult timp miros urât. Nu avem parcare, suntem obligați să lăsăm mașina pe marginea drumului, care devine tot mai aglomerat. Iar insectele... Nu am locuit niciodată într-o casă cu atâtea gângănii: păianjeni, muște, gândaci — toate se plimbă liber prin casă", povesteşte femeia.

Unul dintre cele mai traumatizante momente a fost când au descoperit prezența... limacșilor: "Ne-am speriat cu adevărat într-o noapte, când partenerul meu a coborât desculț în bucătărie și a călcat pe un limax. De atunci, am observat urme de limacși pe covorul din living și chiar limacși pe gresia din baie"

De la vis la regret

Acum, după opt ani de bătălii cu mucegaiul, cablurile, scurgerile și invaziile de insecte, recunosc că au romantizat prea mult ideea de casă veche, fără să se gândească la ce presupune cu adevărat întreținerea unei astfel de proprietăți. Şi-au dorit să locuiască într-o pagină de istorie, dar au ajuns să-şi cheltuiască toate economiile reparând şi iar reparând. Mărturisesc că nu au nici măcar timp să se bucure cu adevărat de atmosfera locuinţei, pentru că sunt constant blocaţi în gândul că au ceva de modificat.

"Pentru noi, realitatea de a locui într-o casă veche e foarte departe de visul pe care ni l-am imaginat. Ne-am lăsat fermecați de ideea unei proprietăți istorice, dar n-am evaluat corect ce presupune întreținerea unei case de peste 100 de ani", recunoaşte Samantha.

Au rămas blocați într-un mod de viață învechit, fără beneficiile aduse de tehnologiile moderne, de la izolație până la structura de rezistență: "Casele erau construite altfel atunci, iar noi nu beneficiem de designuri moderne sau de metode de lucru eficiente. Suntem blocați în trecut. Încă iubesc farmecul caselor vechi, dar acum ne uităm cu jind la locuințele moderne, cu încălzire bună, loc de parcare și fără mucegai"

Privind în urmă, nu ar renunța complet la personalitatea unei case unice. Dar și-ar dori una care să nu le consume toată energia și economiile: "Mi-aș fi dorit să găsim un echilibru. Ne place unicitatea casei, faptul că nu e una "tip cutie", dar ar fi fost ideal să aibă instalații sigure, izolație corespunzătoare și mai puține reparații".

