Curs BNR, 10 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4330 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3768 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0894 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8244 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 589,8642 lei.

