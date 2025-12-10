Anul Nou ne va aduce şi facturi mai mari la gaze. Liberalizarea preţurilor, programată pentru 1 aprilie 2026 va însemna o scumpire de cel puţin 5, dacă nu 10% la factură, explică specialiştii. Până atunci, avem oricum în faţă o iarnă rece şi multe griji legate de cum vom face faţă cheltuielilor. O soluţie pe care mulţi români o iau în considerare este schimbarea vechii centrale cu una modernă, în condensare. Un upgrade care poate reduce costurile cu peste 1.000 de lei pe an, potrivit unui studiu al unei mari companii de distribuție. Iar asta contează, mai ales într-o țară în care peste jumătate dintre locuințe se încălzesc pe gaz, iar patru din zece centrale sunt încă de generație veche.

Îngrijorător sau nu, este adevărat: a venit momentul să ne schimbăm centrala. Există diferențe importante între o centrală convențională, pe care, poate, o avem de peste 10 ani, și o centrală nouă, în condensație.

"Principalul lucru care ține de funcționarea sistemului de evacuare a gazelor arse este că, prin acest recuperator de căldură, nu mai evacuăm o mare parte din căldură pe coș, ci o recuperăm din vaporii de ardere. Astfel, creștem randamentul centralei și, bineînțeles, scădem consumul de gaz", a explicat inginerul Octavian Rădan.

Toată lumea se gândește, firește, la costuri. Cât ne costă o centrală în condensație? Dacă vrem sau suntem nevoiți să o schimbăm, trebuie să știm că această variantă consumă mai puțin.

"Prețul de pornire, doar pentru centrala propriu-zisă, este de aproximativ 3.000 de lei. Se adaugă accesoriile pentru conexiunile hidraulice, atât pentru instalația de încălzire, cât și pentru apa caldă menajeră, plus costurile de autorizare și punere în funcțiune. În total, vorbim de încă aproximativ 3.000 de lei", a mai spus inginerul.

Așadar, un minim de 7.000–8.000 de lei pentru o centrală în condensație. Care sunt beneficiile?

"Comparativ cu una convențională, o microcentrală în condensație poate reduce consumul de gaz cu aproximativ 30%. Implicit, scade și factura lunară. În plus, avem controlul temperaturii interioare direct din aplicație, de la distanță, în funcție de cerințele instalației din locuință. Și, bineînțeles, emisiile de noxe scad considerabil – este un pas în sprijinul mediului. Diferența de preț față de o centrală clasică se apropie de 1.000 de lei, dar pe termen lung, economia e semnificativă" a mai spus Octavian Rădan.

Un ultim sfat pentru cei care vor să facă schimbarea?

"E important să analizăm partea de conexiune hidraulică, pentru că aceasta diferă de la caz la caz. Apoi, trebuie să ne pregătim pentru evacuarea condensului, deci e necesară și o legătură la canalizare. Nu în ultimul rând, merită să luăm în calcul controlul de la distanță, care contribuie la reducerea facturii la gaze", a încheiat Octavian Rădan.

