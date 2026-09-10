Județele în care se fac cele mai multe angajări. Capitala concentrează aproape jumătate din oferta națională

Bucureștiul rămâne de departe cel mai important pol de angajare din România, arată ultima comunicare eJobs. Din cele aproape 150.000 de joburi publicate pe această platformă din ianuarie și până acum, 71.000 au fost destinate Capitalei, ceea ce înseamnă aproape jumătate din oferta totală de la nivel național. Pe următoarele poziții în clasament se află Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș.

Cea mai importantă schimbare față de anul trecut se observă la Brașov. Județul a urcat de pe locul al cincilea în 2025 până pe locul al doilea în acest an. Clujul și Iașiul au coborât ușor, în timp ce Ilfovul a urcat în clasament. Potrivit lui Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, Bucureștiul se diferențiază prin cea mai mare diversitate a domeniilor care recrutează, scrie Mediafax.

Domeniile cu cele mai multe oferte de angajare

În celelalte județe aflate în top, o parte importantă a ofertelor vine din retail, industria alimentară, servicii, turism, sectorul financiar-bancar și transport și logistică.

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Angajatorii caută în special persoane aflate la început de carieră.

Aproximativ 60% din totalul joburilor publicate în acest an se adresează candidaților entry-level.

Urmează candidații mid-level, cu 2-5 ani de experiență, apoi persoanele fără experiență, candidații seniori și managerii.

Datele indică o cerere ridicată în departamente care au, în mod tradițional, o fluctuație mai mare de personal.

Printre acestea se numără vânzările, serviciile pentru clienți și call-center, zona administrativă și logistică, producția și contabilitatea.

Salariile medii nete: între 5.000 şi 6.500 de lei în judeţele din vârful clasamentului

Salariile medii nete din județele cu cea mai mare ofertă de locuri de muncă variază între 5.000 și 6.500 de lei pe lună, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs.

Cea mai mare medie este în București, unde salariul mediu net ajunge la 6.500 de lei.

În Cluj, media este de 5.800 de lei, iar în Timiș ajunge la 5.500 de lei. Pentru Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, media salarială este de 5.000 de lei net.

Pentru candidații entry-level, categoria pentru care există cea mai mare cerere, salariul mediu net este de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Județele în care se fac cele mai puține angajări

La capătul opus al clasamentului se află Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna.

Fiecare dintre aceste județe a avut între aproximativ 4.500 și 5.000 de joburi disponibile de la începutul anului până în prezent.

Oferta redusă îi determină pe unii candidați să caute locuri de muncă în orașele mari din apropiere, pentru a-și crește șansele de angajare.

Printre destinațiile preferate se numără Bucureștiul, Brașovul, Ilfovul, Clujul, Iașiul, Timișul și Constanța, potrivit eJobs.

Piața muncii are în continuare un număr important de posturi deschise.

Peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro, iar alte 9.200 sunt listate pe iajob.ro, platformă dedicată celor care vor să se angajeze rapid, fără etapele tradiționale ale recrutării, precum crearea unui CV.

Datele arată astfel o diferență importantă între principalele centre economice ale țării și județele cu o ofertă redusă de locuri de muncă. Bucureștiul rămâne lider detașat, în timp ce Brașovul este județul care a înregistrat cea mai spectaculoasă urcare în clasamentul din acest an.