Nicio firmă nu îl angaja, dar un anunţ de 15 dolari/oră i-a schimbat viaţa. Acum îşi permite orice lux

După aproape un an de căutări fără succes, un bărbat a acceptat un job pe care iniţial nici măcar nu îl privea ca pe o posibilă carieră. A început cu un tarif modest şi mult scepticism, dar decizia avea să îi schimbe complet parcursul profesional.

Mo Zohourian s-a mutat din Iran în Canada în 2023 şi a început să îşi caute un loc de muncă. Avea deja 15 ani de experienţă în antreprenoriat şi managementul vânzărilor, însă, după numeroase interviuri, nu reuşea să fie angajat, relatează Business Insider.

După aproximativ zece luni de căutări, a văzut pe LinkedIn un anunţ pentru un job de antrenare a inteligenţei artificiale, plătit cu 15 dolari pe oră şi pentru care nu era necesară experienţă.

"Pentru că nu aveam un loc de muncă, mi-am spus: "Bine, o să încerc", dar eram sceptic. Nici măcar nu i-am spus soţiei că am început să fac asta până când nu am primit prima plată", povesteşte Mo Zohourian.

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Business Insider precizează că activitatea şi tarifele proiectelor sale au fost verificate.

De la 15 dolari pe oră la proiecte plătite cu 100 de dolari

Câţiva ani mai târziu, Mo şi-a construit o carieră în jurul inteligenţei artificiale. În prezent, spune că este plătit cu 100 de dolari pe oră pentru evaluarea AI, ca specialist în managementul vânzărilor.

În paralel, oferă consultanţă micilor afaceri privind utilizarea inteligenţei artificiale şi a lansat Annotation Academy, o platformă prin care îi învaţă şi pe alţii cum să devină evaluatori AI.

"A fost o nebunie. Nu m-am gândit niciodată, când am început, că AI va deveni profesia mea."

La început însă, activitatea nu îi oferea stabilitate, iar el continua să îşi caute un job cu normă întreagă.

După aproximativ trei luni, a primit un proiect plătit cu 30 de dolari pe oră. Compania pentru care lucra îi oferea posibilitatea de a susţine mai multe evaluări, iar promovarea lor îi permitea accesul la proiecte mai importante.

Mo a trecut evaluări pentru literatură engleză, raţionament şi matematică şi a ajuns să câştige 35 de dolari pe oră.

Experienţa în vânzări i-a adus cele mai bine plătite proiecte

Ulterior, a început să lucreze pentru mai multe companii.

"Uneori câştigam 45 de dolari pe oră la un proiect, alteori 70. Nu există un nivel de bază. Uneori un proiect este plătit mai puţin decât cel de dinainte. Ca freelancer, nu ai aceeaşi putere de negociere. Asta este situaţia. Poţi accepta sau refuza", precizează el.

Schimbarea majoră a venit odată cu apariţia proiectelor destinate specialiştilor.

"Cel mai mare salt de venit şi cea mai mare constanţă a muncii au venit când am început să primesc proiecte de vânzări, pentru că aceea era specializarea mea."

Iniţial, astfel de proiecte erau concentrate în domenii STEM, precum fizică, chimie şi programare. Când companiile au început să caute şi experţi în vânzări, Mo avea deja un istoric bun pe platformele pe care lucrase.

"Dacă nu aş fi avut acel istoric pe aceste platforme, nu cred că aş fi primit proiectele mai bine plătite din vânzări."

În prezent, lucrează ca expert în managementul vânzărilor la proiecte pe care le descrie drept importante şi spune că, în ultimele zece luni, a primit constant proiecte plătite cu 100 de dolari pe oră.

Cum s-a schimbat munca odată cu evoluţia inteligenţei artificiale

Mo spune că proiectele actuale sunt mult mai complexe decât cele pe care le făcea atunci când a început să evalueze sisteme AI.

"Proiectele sunt atât de diferite faţă de momentul în care am început evaluarea AI, când totul era foarte simplu, scriai un prompt, două răspunsuri şi o justificare simplă. Acum, odată cu AI-ul agentic şi modelele mai puternice, sarcinile sunt complet diferite şi mai complexe."

La aproximativ trei luni după ce a început să lucreze în acest domeniu, a renunţat să mai aplice pentru joburi cu normă întreagă.

Cu toate acestea, pentru o perioadă a continuat să privească activitatea din AI ca pe un job de tranziţie.

"Abia după aproximativ un an de antrenare AI am fost sigur că asta este ceea ce vreau să fac."

Lucrează între 20 şi 40 de ore pe săptămână pentru proiectele AI

Mo spune că petrece, în general, între 20 şi 40 de ore pe săptămână lucrând la proiecte de antrenare şi evaluare AI.

Pot exista însă pauze de una sau două săptămâni sau chiar de o lună între proiecte. În aceste perioade, are posibilitatea să înceapă alte proiecte, însă preferă uneori să îşi concentreze timpul asupra propriilor afaceri.

În prezent, prioritatea sa este businessul pe care l-a construit.

A înfiinţat o firmă prin care oferă consultanţă pentru micile afaceri care vor să folosească inteligenţa artificială pentru a deveni mai eficiente. Primul său client, o companie de preparare a meselor, a venit prin intermediul unei persoane pe care a cunoscut-o la o petrecere în anul precedent.

De asemenea, a lansat Annotation Academy, o platformă online prin care îi învaţă pe oameni cum să facă evaluare AI. Primul client plătitor a venit chiar în ziua lansării, în luna iunie.

Flexibilitatea i-a permis să petreacă mai mult timp cu fiul său

Programul său rămâne unul foarte încărcat.

"Lucrez mult, de dimineaţa devreme până seara târziu. Dar pentru că îmi pot stabili singur programul, încă am luxul de a petrece timp cu fiul meu - să îl duc, să îl iau şi să îl duc la cursuri. Pot trăi o viaţă pe care o iubesc într-un mod în care nu aş fi putut dacă aş fi avut un job cu normă întreagă", a declarat Mo.

Afacerile sale sunt profitabile, însă Mo spune că nu îşi plăteşte un salariu din ele.

Veniturile obţinute din evaluarea AI îi permit să reinvestească banii obţinuţi din propriile companii şi să îi folosească pentru extinderea acestora.

"Acest job mi-a schimbat viaţa"

Mo recunoaşte că situaţia sa financiară din momentul în care a început a avut un rol important.

Avea economii şi nu se afla sub o presiune financiară foarte mare, ceea ce i-a permis să continue să lucreze în evaluarea AI chiar şi atunci când proiectele erau instabile.

În plus, sarcinile erau mult mai simple la început, astfel că a avut posibilitatea să evolueze în acelaşi timp cu domeniul, pe măsură ce proiectele au devenit tot mai dificile.

"Există însă în acest moment o cerere uriaşă pentru oameni care pot livra rezultate şi care au expertiză într-un anumit domeniu."

După 15 ani petrecuţi în vânzări, Mo spune că nu se aştepta să îşi schimbe atât de radical direcţia profesională.

"Acest job mi-a schimbat viaţa în bine. După ce am lucrat 15 ani în vânzări, eram ataşat de acel domeniu. Crezi că poţi evolua mai repede într-o industrie în care ai construit deja o bază. Dar eu nu am găsit niciodată acolo ritmul rapid de dezvoltare pe care l-am găsit în antrenarea AI", a concluzionat bărbatul.