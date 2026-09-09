Un gigant din aviație a pus ochii pe România. Caută 60 de angajați pentru Franța și Spania

Compania cu cea mai mare capacitate de stocare a aeronavelor din Europa face recrutări pentru prima oară în România. TARMAC Aerosave recrutează specialiști pentru centrele din Franța și Spania.

Prima întâlnire a companiei cu specialiștii români are loc pe 14 și 15 octombrie, la Crowne Plaza Bucharest Hotel, unde mecanicii de aeronave, inginerii și specialiștii tehnici vor putea afla mai multe despre oportunitățile de carieră disponibile în cadrul echipelor TARMAC Aerosave din Franța și Spania, scrie Economica.net.

Sunt disponibile și roluri în zona de stocare, tranziție și reciclare sustenabilă a aeronavelor. În România, compania caută în special mecanici de aeronave B1/B2, coordonatori de echipă, specialiști tehnici, coordonatori de echipă pentru motoare, precum și tehnicieni și mecanici de motoare cu experiență pe CFM56 sau LEAP, mai precizează sursa citată.

"România reprezintă pentru grupul nostru o piață deosebit de atractivă pentru identificarea specialiștilor din industria aeronautică. Profesioniștii români au competențele și experiența pe care noi le căutăm în mentenanța aeronavelor și motoarelor. Prezența noastră la București ne oferă posibilitatea de a-i întâlni direct și de a identifica împreună oportunități pentru a construi echipele de care avem nevoie pe termen lung", spune Ingrid Perroud, HR Director, TARMAC Aerosave.

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60 de joburi disponibile

Compania are disponibile 60 de poziții pentru specialiștii din România.

Compania a fost înființată în 2007 la Tarbes, în Franța, și are trei centre în Franța și Spania. TARMAC oferă cea mai mare capacitate de stocare a aeronavelor și motoarelor din Europa, alături de capabilități de mentenanță ușoară și grea în cadrul organizațiilor sale autorizate Part 145 și Part 21.

Compania are expertiză care acoperă întregul ciclu de viață al aeronavelor, de la stocare și mentenanță la tranziție, dezmembrare și reciclare.

TARMAC Aerosave operează pe toate aeronavele Airbus, inclusiv A220, A320NEO, A330NEO, A350 și A380, pe toate aeronavele Boeing, inclusiv B787, precum și pe aeronavele ATR 72 și 42. Până în prezent, compania a primit în centrele sale peste 2.100 de aeronave, dintre care 1.550 au fost repuse în serviciu.