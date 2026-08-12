Judeţul în care se construieşte cel mai mare parc fotovoltaic din Europa. Proiectul a fost avizat de ANRE

Cel mai mare proiect fotovoltaic din Europa, Dama Solar, va fi construit în județul Arad. Acesta a primit de la ANRE autorizația de înființare pentru prima sa fază. Parcul, dezvoltat de Rezolv Energy, s-a calificat la licitația CfD, potrivit Economica.net.

Comitetul de Reglementare al ANRE a adoptat, în ședința sa din 11 august, decizia privind autorizația de înființare solicitată de societatea WEST POWER INVESTMENTS S.R.L. pentru "realizarea noii capacități energetice Centrala Electrică Fotovoltaică CEF Arad 1", potrivit datelor publicate pe site-ul instituției, citate de Economica.net.

Odată ce ANRE emite autorizația de înființare, dezvoltatorul trebuie să facă dovada că dispune de finanțarea necesară pentru construcția capacității energetice. După eliberarea autorizației de înființare, poate începe construcția efectivă a viitoarei centrale.

Este vorba despre un proiect special, parcul fotovoltaic urmând să se întindă, în final, pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, cu o putere instalată de aproximativ 1.000 MW. Parcul urmează să fie dezvoltat în mai multe faze și va fi amplasat pe raza comunelor Pilu și Grăniceri. La momentul lansării proiectului, acesta a fost prezentat ca fiind cel mai mare din Europa.

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Proiectul, denumit Dama Solar, a fost inițiat de firma Monsson a cunoscutului Emmanuel Muntmark. Proiectul s-a calificat, pentru o capacitate de 520 MW, la schema CfD a Guvernului, astfel că va beneficia de un contract pentru diferență timp de 15 ani. Investitorul a câștigat licitația CfD la un preț de 42 de euro/MWh. Ulterior, s-a anunțat că parcul va beneficia și de o unitate de stocare. Parcul ar urma să fie operațional în 2030.