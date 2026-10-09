Județul în care sunt mai multe joburi decât oameni interesați. Tinerii spun că nu găsesc oferte pe măsură

Doar 260 de persoane s-au interesat de cele 320 de oferte de la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată în Arad, mai puţine chiar şi faţă de ediţia din toamna anului trecut, dar cu toate acestea puţini vizitatori şi-au găsit ceva potrivit şi au fost selectaţi pentru interviurile de angajare.

Bursa a fost organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad şi a fost deschisă oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, chiar dacă s-a adresat în special absolvenţilor sau studenţilor.

Ce spun tinerii

Majoritatea vizitatorilor au fost tineri, însă ei s-au plâns că nu au găsit oferte pe măsura pregătirii lor. "În 2024 am fost disponibilizat, pentru că firma s-a mutat din Arad, iar de atunci îmi caut loc de muncă. Cred că am aplicat la peste 900 de joburi pe platforme online şi nu am primit niciun răspuns", a spus Laurian, un tânăr analist de baze de date.

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De asemenea, o femeie de 30 de ani care are o firmă de tehnică dentară este în căutarea unui job part-time, în condiţiile în care în ultimul an şi-a pierdut contractele, afirmând că medicii stomatologi au şi ei tot mai puţin de lucru din cauza scăderii puterii de cumpărare. "Eu doresc să păstrez firma, dar nefiind de lucru ... Am copil acasă şi trebuie să îl cresc", a spus tânăra.

Directorul executiv al AJOFM Arad, Alexandru Molnar, a declarat că numărul de locuri de muncă a continuat să scadă în judeţ. "Având în vedere situaţia economică şi socială, suntem mulţumiţi că avem angajatori din mediul privat şi mediul de stat care au venit cu oferte diverse. În ultimul an, este în uşoară creştere numărul de şomeri, dar faţă de acum doi ani, numărul de şomeri este aproape dublu. Am observat şi o scădere a numărului de locuri de muncă disponibile, sute dintre acestea au dispărut de pe piaţa muncii", a spus Molnar.

320 de joburi scoase pe piaţă

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată la Arad au fost prezenţi 54 de angajatori, care au oferit 320 de joburi. Numărul celor care au vizitat standurile a fost mai mic, respectiv 260, însă doar 60 dintre aceştia au fost selectaţi pentru interviurile de angajare, iar restul nu şi-au găsit un post potrivit studiilor sau aşteptărilor.

În toamna anului trecut, la acelaşi eveniment au fost prezenţi 300 de vizitatori în căutarea unui loc de muncă şi au fost disponibile 450 de joburi. La nivelul întregului judeţ, vineri erau disponibile 694 de locuri de muncă neocupate, oferite de 121 de angajatori, conform platformei online gestionată de AJOFM.

Rata şomajului în Arad este de 2,32%, conform celor mai recente date disponibile.