E ziua marilor reduceri din an! Pe lângă electrocasnicele mici şi mari, găsim la promoţie abonamente medicale, carne, aur, argint, bilete la festivaluri, maşini, case, dar şi bilete de avion. Reduceri sunt şi pe litoral pentru vacanţa de anul viitor.

Agențiile de turism au lansat ofertele de Black Weekend pentru sezonul estival 2027. Peste 280 de unități de cazare sunt incluse în campanie, iar prețurile diferă în funcție de stațiune și de perioada aleasă.

În Eforie Nord, o cameră pornește de la 68 de lei pe noapte. În Mamaia, tarifele încep de la 98 de lei la trei stele și 184 de lei la patru stele. Sunt și reduceri de 50%, cu prețuri de la 252 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Pentru cei care preferă all inclusive, un sejur de cinci nopți în Eforie Nord costă 2.623 de lei la trei stele și 3.703 lei la patru stele.

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Atenție însă, cele mai mici tarife sunt valabile doar în anumite perioade și în limita locurilor disponibile. De exemplu, oferta de 68 de lei pe noapte este pentru intervalul 30 mai - 3 iunie 2027. Așa că, înainte de rezervare, turiștii trebuie să verifice perioada și serviciile incluse.