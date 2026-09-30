Anchetă în Poliţie după un caz şocant: un agent de la IPJ Ilfov a plecat în timpul serviciului, cu maşina secţiei, la o petrecere sexuală. A ajuns de acolo în stare gravă la spital, după o supradoză de droguri, spun martorii. Părinţii ar fi ştiut că e narcoman şi tocmai de aceea îl supravegheau permanent, îl luau şi îl aduceau la serviciu. Superiorii susţin că nu ştiau de aceste probleme, dar acum fac verificări.

Agentul se afla în timpul programului când a cunoscut un bărbat pe o aplicaţie de întâlniri. În mijlocul nopţii a decis să ia maşina de serviciu, cu numere de MAI, şi să meargă în apartamentul individului. Acolo îl aşteptau doi bărbaţi, gata de petrecere.

Petrecerea deocheată a fost organizată înntr-un complex rezidenţial aflat în sectorul 3 al Capitalei. În unul dintre apartamente, cei doi bărbaţi şi poliţistul ar fi consumat alcool, droguri şi ar fi participat la jocuri sexuale. Unul dintre petrecăreţi a sunat la 112 după ce agentul de 22 de ani a rămas inconştient.

"L-am văzut pe el în cărucior. Părea destul de grav. Sincer, mi-a rămas pe conştiinţă undeva. Ne-am gândit că e deja prea târziu, l-au găsit într-o stare nasoală", spune o martoră.

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O oră de întârziere la spital i-ar fi fost fatală

Medicii spun ca o oră de întârziere i-ar fi fost fatală. Potrivit unor surse, poliţistul a luat o supradoză din drogul îngerilor, un anestezic puternic. Familia ştia că are probleme cu substanţele interzise. Ba chiar ca să-l ajute sa lupte cu dependenţa, tatăl său obişnuia să-l ducă şi să-l aducă de la serviciu.

"Părea tatăl lui să fie jos, care îşi făcea griji şi se învinovăţea", menţionează o martoră.

În ziua în care a ajuns la spital, părinții l-au dat dispărut pentru că nu l-au mai găsit la secţie la finalul turei. Nu se ştie de ce colegii lui, polițiști, nu s-au sesizat.

"A plecat din timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără a anunţa superiorii", spune Elena Balaş, purtătoare de cuvânt a IPJ Ilfov.

"Sunt structuri specializate, acele structuri de informaţii care trebuie să supravegheze munca colegilor noştri şi să informeze şefii ierarhic superiori în vederea luării de măsuri. Însă şi structura de informaţii de la nivelul unei unităţi de poliţie este redusă, este greu de gestionat situaţia a peste o mie de poliţişti, de către doi sau trei lucrători", spune Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

Ce a spus agentul la audieri despre petrecerea la care a participat

Poliţistul are 22 de ani și lucrează în cadrul grupei operative a Poliției Orașului Pantelimon. Are atribuţii judiciare, cercetări la faţa locului şi audieri. A absolvit Şcoala de Poliţie Câmpina anul trecut, iar acum studiază dreptul la o universitate din Bucureşti. Acum în secția de poliție unde lucrează se face anchetă. La audieri, agentul le-a spus colegilor că a fost drogat şi violat.

"Am avut foarte multe situaţii de colegi care au promovat toate examenele necesare, toate probele fizice şi practice, dar au fost respinse pe testul de integritate. Că vorbim de consum, că vorbim de cercul relaţional, care poate era unul legat de infracţionalitate. Aceste verificări se fac, doar că pot exista şi unele scăpări din cauza volumului mare de muncă", menţionează Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

Până la finalizarea anchetei, agentul rămâne acasă, în concediu de odihnă.

Cazul polițistului nu e izolat la în structurile Ministerului de Interne. Un tânăr din Tulcea a dus o viaţă paralelă timp de 3 ani: ofiţer de penitenciar ziua şi dealer de droguri noaptea.

Iar, poate, cel mai controversat caz a fost cel al jandarmeriţei de la Brigada Specială, prinsă cu cocaină şi MDMA în poşetă.