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Preţul unui bitcoin astăzi, joi 1 octombrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 1 octombrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 1 octombrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.10.2026, 11:37 | Modificat la 01.10.2026, 11:40

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 1 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.165 dolari sau 73.461 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 85.581 dolari sau 75.397 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 84.313 dolari sau 74.536 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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