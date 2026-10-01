Principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză, va fi adus în ţară. Vlad Bălţăţeanu ar fi acceptat procedura de extrădare simplificată, dar autorităţile elveţiene nu au spus şi când se va întâmpla acest lucru din "motive de siguranţă". Pentru familia Valentinei, reţinerea lui Bălţăţeanu nu este o consolare. Sora Valentinei a vorbit pentru prima dată de la tragedie despre cea mai grea perioadă din viaţa ei şi despre mentalitatea care, crede ea, duce la femicid: "victima este mereu trasa la răspundere, în timp ce criminalul a avut un motiv" .

Cu doar câteva ore înainte să fie omorâtă, Valentina a fost filmată alături de Vlad Bălţăţeanu. nu pare să existe niciun fel de tensiune între cei doi, dar nici gesturi tandre. La un moment dat, Vlad vorbeşte nemulţumit de prezenţa unui bărbat, iar Valentina iese din raza camerei.

Imaginile în care apar ultima dată împreună, filmate de camera de supraveghere

Imaginile în care apar Valentina şi Vlad Bălţăţeanu au fost filmate de camera de supraveghere a frizeriei în care acesta lucra. Valentina este surprinsă în timp ce pare să-l aştepte pe iubitul ei. Ceva mai târziu, Vlad apare însă singur, iar anchetatorii cred ca o omorâse deja.

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Cadrele în care Vlad Bălţăţeanu este singur sunt filmate o zi mai târziu. Acesta pare mai agitat şi caută grăbit să-şi ia lucrurile din frizerie. Colegilor le-ar fi spus că pleacă la Bucureşti.

Surse din anchetă spun că în ziua dinaintea crimei, Valentina și Vlad ar fi mers împreună la Mănăstirea Polovragi. Seara, cei doi s-ar fi întors acasă, iar în curtea lui Vlad ar fi participat la un grătar, alături de rudele acestuia.

Sora Valentinei rupe tăcerea

Între timp, sora Valentinei rupe tăcerea. Eliza Tănasie a mărturisit într-o postare că trăieşte cel mai greu moment din viaţa ei.

"Dacă vreodată am crezut ca am dus ceva greu, nu există ceva mai greu decât să îți suni mama și să o anunţi că i-a murit copilul. Am fost în şoc, nu am crezut ce mi se întâmplă", spune sora Valentinei, Eliza Tănasie într-un videoclip pe TikTok.

Atrage însă atenţia asupra unui fenomen, pe cât de greu de înţeles, pe atât de periculos.

"Eu sunt obișnuită cu hate-ul online, știu cum funcționează lucrurile astea, dar părinții mei nu pot să citească comentariile rele. Oamenii care comentează urât și instigă la ură și violență nu sunt cu nimic mai jos decât acel criminal", menţionează Eliza Tănasie.

Încercările familiei de a o lua pe Valentina de lângă Vlad

Vorbeşte şi despre încercările disperate ale familiei de a o lua pe Valentina de lângă Vlad, dar şi despre faptul că în noaptea în care a fost ucisă, voia în sfârşit să plece.

"În momentul în care sora mea a sunat-o și i-a spus gata, nu mai vreau să vin la tine, așa i-a spus, să știi că o dată m-a bătut și 4 ore încontinuu, mama a rămas șocată, l-a sunat pe tata, tata a zis gata mă duc şi-mi iau fata. Victima este mereu trasă la răspundere, în timp ce criminalul a avut un motiv", povesteşte Eliza Tănasie, sora Valentinei.

Vlad Bălţăţeanu se află acum în custodia autorităţilor elveţiene, după ce s-a predat la fix o săptămână de la uciderea iubitei sale.

Vlad Bălţăţeanu va ajunge în țară în următoarele zile

Vlad Bălţăţeanu a acceptat extrădarea prin procedură simplificată. Asta înseamnă că el va ajunge în țară în următoarele zile. Totuși, acordul asupra extradarii nu înseamnă automat și că Vlad Bălţăţeanu şi-a recunoscut fapta.

În cazul în care va fi găsit vinovat de omor, Vlad Bălțățeanu ar putea primi 25 de ani de închisoare sau chiar detenţia pe viaţă dacă sunt luate în calcul circumstanţe agravante.