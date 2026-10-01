Alarmă în UE din cauza importurilor din China. "Este un motiv de îngrijorare serioasă"

Aproape un sfert din importurile către Uniunea Europeană cresc "într-un ritm îngrijorător". Evoluția este determinată în special de mărfurile din China, a anunțat joi negociatorul-șef pentru politici comerciale al UE, Dennis Redonnet.

Acesta a declarat în Parlamentul European că sectoarele unde se observă o creştere susţinută şi anormală a importurilor includ utilajele, textilele, metalele comune şi produsele chimice, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Declaraţia vine pe fondul intensificării discuţiilor dintre Bruxelles şi Beijing pe tema excedentului comercial ridicat al UE pe relaţia cu China. Anul trecut excedentul comercial al Chinei pe relaţia cu UE a atins 360,6 miliarde de euro, o creştere de 15% faţă de 2024. În primele şase luni din acest an excedentul s-a extins cu 9%.

Importurile chineze cresc, exporturile UE către China scad

Importurile chineze în blocul comunitar sunt în creştere, în timp ce exporturile UE către China scad într-un ritm similar, iar Bruxellesul speră ca luna aceasta să stabilească de comun acord o formă de control al exporturilor chineze.

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"Este un motiv de îngrijorare serioasă faptul că rezultatele analizei importurilor arată în acest moment tendinţe potenţial îngrijorătoare pentru aproape un sfert din toate importurile în UE. Iar China sau originea chineză sunt principalul motiv al acestor majorări al importurilor", a declarat Redonnet.

Anul trecut, importurile UE au totalizat 2.530 miliarde de euro, din care 571 miliarde de euro proveneau din China.

Majorarea exporturilor Chinei a determinat reprezentanţii industriei blocul comunitar să ceară instrumente de apărare comercială.

Luna trecută, comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic, a declarat că va iniţia discuţii privind exporturile masive chineze, restricţiile asupra exporturilor UE şi măsurile Beijingului de limitare a exporturilor de materiale critice, în special mineralele de care are nevoie blocul comunitar.

Ce exporturi chineze către UE au crescut

Exporturile Chinei de textile, produse chimice, plastic, echipamente, baterii şi maşini electrice şi hibride în UE au crescut semnificativ anul trecut. Autorităţile UE se plâng că această majorare este determinată de supracapacităţile de producţie ale Chinei.

Beijingul susţine că exagerarea problemelor, cum ar fi dezechilibrele economice şi supracapacităţile reprezintă un tip de protecţionism şi este menit să pună presiune şi să impună restricţii Chinei.

Sefcovic, care anterior declarase că vrea ca discuţiile cu China să producă rezultate "tangibile" până la începutul lunii octombrie, când va pleca la Beijing, nu a specificat ce exporturi ar putea China limita.

"Ceea ce trebuie neapărat să readucem în prim-plan sunt indicaţiile clare, să avem câteva scheme pilot prin care să demonstrăm că pentru un anumit grup de produse această consultare, această cooperare funcţionează, şi credem că putem dezvolta noi mecanisme pentru rezolvarea problemei", a declarat Sefcovic la Berlin.

Acesta a adăugat că priorităţile sale vizează ţinerea sub control a deficitului comercial în creştere, în special majorarea exporturilor Chinei, înlăturarea barierelor cu care se confruntă exporturile UE în China şi restricţiile impuse de China exporturilor de materiale critice.