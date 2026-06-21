Avertisment cât se poate de serios! În pieţe apar vânzători care vând pepeni greceşti cu etichetă de Dăbuleni. Nici nu se compară, însă, cu lubeniţele savuroase din Oltenia. Fermierii ne învaţă acum câteva trucuri ca să nu putem fi înşelaţi.

Primii pepeni de Dăbuleni abia au apărut în piețe. Cei care au văzut pe tarabe etichete cu acest soi încă de luna trecută şi au cumpărat lubeniţe şi-au dat seama acum că au fost înşelaţi.

„Avem vreo 2 zile de când recoltăm. Cei care se folosesc de acest brand, trebuie să fie de la Dăbuleni marfa, să nu mai mintă că este de la Dăbuleni și să vândă de la greci, e o diferență între fructe, se cunosc care e de-a noastră și care e de-a lor”, a declarat Liviu Șotorog, producător.

„Dacă au dubii, în primul rând să ceară certificatul de producător celui care vinde și dacă are în continuare dubii să pună mâna pe un telefon pentru că suntem în era comunicării și să sune la primăria de unde provine persoana respectivă”, a declarat Sorin Sandu, primarul comunei Călărași.

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Semnele care arată că lubenița este autentică

Problema a ajuns în atenția autorităților, iar primarul din Dăbuleni ne învaţă cum să depistăm pepenii falşi.

„Calitatea pepenilor de Dăbuleni este net superioară celei de Grecia. Acum, dacă autoritățile statului ne-ar sprijini oarecum că prin vămi trece majoritatea producției de pepeni, vine din Grecia, Turcia, dar trece prin vamă. Ei au un alt aspect, ai noștri sunt după cum îi vedeți la coajă sunt puțin mai vitregiți primii pepeni deoarece au fost intemperiile de primăvară, dar gustul face diferența”, a declarat Marian Nanu, primarul din Dăbuleni.

Chiar dacă pepenii au apărut mai târziu față de anul trecut, cultivatorii spun că sunt cei mai buni. Din piața en gross de la Dăbuleni fructul pleacă de la aproximativ 3 lei/kg, însă pe tarabele din țară prețul aproape se dublează.

„Este mai gustos și sunt sigur că e din România, nu e adus din afară”. „Sunt foarte buni, mai ales acum, acum e sezonul”, spun cumpărătorii.

Alina cultivă pepeni de Dăbuleni pe 8 hectare şi ştie care sunt semnele unei lubeniţe perfecte.

„Are codița, se subțiază la codiță și e îmbrumată, deci are o brumă pe ea, nu mai are păr pe coadă. Acum la început să sune un pic mai gros și după ce se coc mai bine să sune mai subțire, să fie mai crocantă”, a declarat Alina Diță, producător.

Cei mai dulci pepeni vin de pe plantaţiile cu tradiţie de la Dăbuleni, Sadova şi Bechet din Dolj, judeţ care asigură aproape un sfert din producţia naţională.