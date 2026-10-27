Căldura credinţei a învins frigul şi ploaia la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului. Credincioşii au transformat dealul Mitropoliei în colina bucuriei chiar dacă au aşteptat cinci ore sub umbrele ca să se închine la moaşte. Aproape 100.000 de oameni şi-au lăsat rugăciunile la raclă în ultimele zile.

Frământaţi de necazuri cu sănătatea, probleme acasă sau la serviciu, pelerinii şi-au pus toate speranţele în rugăciunile şoptite Sfântului Dimitrie cel nou.

"Te simţi aşa uşurat, totuşi, nu mă aşteptam să ajung", a spus o femeie.

Doamna Mioara trece printr-o mare cumpănă. După patru ore de stat la rând, s-a rugat cel mai mult pentru sănătate.

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"Am o tumoră. Eu am o vârstă destul de înaintată, sunt bolnavă, trebuie să ma opereze şi nu mă poate opera. Am fost foarte mult ajutată, am mai avut operaţii şi în 2014, 2016, deci am multe probleme. M-a ajutat foarte mult, sunt foarte mulţumită", a spus femeia.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Nici ploaia şi nici vremea rea nu i-a oprit astăzi pe credincioşi să se închine la sfintele moaşte. Este hramul catedralei patriarhale şi mai puteţi veni să vă rugaţi până miercuri seară aici. Să ştiţi că puteţi vizualiza şi timpul de aşteptare pe siteul Arhiepiscopiei Bucureştilor. În acest moment îmi arată un timp de aşteptare de 5 ore şi jumătate.

Femeie: M-am pregătit pentru sfantul.

Reporter: Nu a contat că afară plouă astăzi?

Femeie: Nu, pentru sfinţi orice.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Patriarhul Daniel, care le-a vorbit credincioşilor despre speranţa şi iubirea la care a îndemnat tot timpul Sfântul Dimitrie cel Nou.

"Un sfânt care s-a remarcat în primul rând pentru blândeţea şi bunătatea sa, virtuţi care sunt esenţiale în societate, confruntată acum cu polarizare şi cu elemente violente", a declarat Adrian Agachi, purtător de cuvânt.

Următorul mare pelerinaj creştin este dedicat Sfântului Arsenie Boca, pe 28 noiembrie, la mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara.