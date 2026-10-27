Serviciile de informaţii sunt în alertă şi după arestarea celor trei sabotori care ţinteau fabrica de drone de la Braşov într-un atac coordonat de Rusia. Efectivele de securitate şi patrulare au fost suplimentate în punctele strategice în toată ţara. În paralel, zeci de ofiţeri SRI şi procurori investighează reţeaua ca să afle cât de amplă era misiunea acesteia.

Camerele de supravghere au filmat momentul în care cocktailurile Molotov ale sabotorilor declanşează incendiul într-o hală civilă de lângă fabrica de drone, unde au sediul un service auto şi o spălătorie. Flăcările au izbucnit puţin înainte de ora trei dimineaţa, după ce unul dintre suspecţi s-a urcat pe acoperişul clădirii şi a lansat sticlele incediare.

Individul care a dat foc halei de la Carfil Brașov a folosit această scară de serviciu pentru a ajunge pe acoperiș, apoi a mers până deasupra unui depozit de anvelope. Aici erau sute de cauciucuri, care s-au aprins imediat după ce sabotorul a aruncat de sus un cocktail Molotov. Cel mai probabil, suspectul spera ca incendiul să se propage și la fabrica de armament și drone, aflată în spate, lipită de această hală.

Filmul atacului de la uzina Carfil Braşov

"Practic, au spart cu ciocanul, că s-a găsit şi aici la faţa locului - chibrituri, ciocan, cârpe şi s-au urcat cu un bidon de 5 litri de benzină. Şi de acolo", povesteşte Mircea Tanțău, director uzină Carfil.

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Ancheta Serviciului Român de Informaţii indică o rețea internațională de sabotaj. În spatele acţiunii de la Braşov s-ar afla doi bieloruși și un ucrainean pentru care au fost începute procedurile de extrădare. Identitățile lor rămân secrete - anchetatorii vor să demaște întreaga rețea.

"Reţelele exploatează în special vulnerabilităţi financiare, dependenţe sau antecedente infracţionale. Pentru a-şi ascunde identitatea şi deplasările membri acestora folosesc frecvent transport, cazare şi mijloace de plată pe numele altor persoane, precum şi comunicaţii prin cartele de state terţe", a declarat Ovidiu Marincea - Purtător de cuvânt al SRI.

Directorul fabricii de drone şi muniţie vizate de sabotori primise un semnal de alarmă încă de la începutul anului.

"Noi am fost avertizaţi din iarnă chiar, februarie-martie, că uzina Carfil, ROMARM este în vizorul unor sabotori. Şi să fim foarte, foarte atenţi. Nu ştiam unde se va întâmpla, dar eram siguri că se va întâmpla ceva", a declarat Mircea Tanțău - director uzina Carfil.

"Cred că le-a fost mai usor sa ajunga aici decât la partea de producţie specială, pentru că acolo e pază umană, sunt oameni care au perimetru au câini. E un pic mai complicat", a declarat Liviu Blejdea - director parc industrial Carfil.

Pază întărită la companiile strategice

Carfil Braşov face parte din ROMARM, compania de stat producătoare de armament, care are 16 filiale în țară. Toate firmele private care produc componente militare sau au contracte cu Armata au fost avertizate că ar putea fi în vizorul sabotorilor şi sfătuite să ia măsuri sporite de siguranţă.

Președintele Nicușor Dan consideră că aceste campanii urmăresc să dezbine societățile europene și să slăbească sprijinul pentru apărare, iar premierul Luca Niculescu a vorbit despre măsuri imediate.

"Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice. Populaţia am invitat-o să fie cât mai vigilentă, am şi prevenit multe alte incidente", a declarat Luca Niculescu - premierul României.

Incendiul despre care SRI spune că a fost coordonat de Rusia a ratat fabrica de drone, dar făcut pagube colaterale uriaşe.

"Mi-a ars tot. Pagubele estimate, cu tot cu anvelopele clienţilor pe care noi le găzduiam, estimativ +- 500 de mii de euro", a declarat Marius Vlad - administrator service.

"Cât de mare e paguba pe care o aveţi? Cred că se ridică la peste 800 de mii de euro", a declarat Florin Muscalu Crețu, administrator spălătorie textile.

SRI a dejucat o campanie de sabotaje în 2024. Un columbian punea la cale incendii şi explozii la obiective strategice. Anul trecut, doi ucraineni ar fi încercat să distrugă sediul unei firme internaționale de curierat cu pachete-capcană. Iar la începutul acestui an, un cetățean rus a fost când fotografia obiective militare și transmitea Rusiei informații despre tehnică militară din mai multe județe și București.

"Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună", a declarat Nicuşor Dan.