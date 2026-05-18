Roșii cu gust de copilărie și tehnologie adusă din Olanda. Așa arată una dintre cele mai moderne sere bio din România, construită lângă Râmnicu Sărat, acolo unde agricultura tradițională se întâlnește cu inovația. Iar investiţia pentru o astfel de seră ultramodernă este de milioane de euro.

"Vă prezentăm prima noastră cultură. Avem roşii cherry, galbene, roşii şi portocalii.", spune administratorul serei.

Lângă Râmnicu Sărat, au început să fie recoltate primele tomate cherry bio. Toate, dintr-o seră care se întinde pe o suprafaţă de 12.000 de metri pătrați. Au fost cultivate direct în sol, fără acceleratori de creștere, iar fiecare etapă a fost atent controlată.

"Au un gust minunat, acel dulce-acrișor pe care îl găseam odinioară în grădina bunicilor.", explică Mihail Enache, administrator de seră.

Articolul continuă după reclamă

Sera ultramodernă este din sticlă, astfel că lumina soarelui ajunge mult mai repede la plante pentru a le ajuta să crească. Aceasta este dotată cu aparatură din Olanda, are instalații moderne de irigare și decontaminare, dar și cărucioare care circulă pe șine printre rândurile de plante.

"Am plantat în luna ianuarie. Deja plantele au după cum se văd sunt destul de înalte, au ajuns aproape de 2 metri şi jumătate, au undeva la aproape 4 luni de când sunt plantate, s-au dezvoltat foarte bine. Polenizarea se face strict natural cu bondari. Avem foarte mulţi bondari care ne ajută foarte mult pe partea de polenizare.", adaugă Mihail Enache.

Roșiile sunt îngrijite de o echipă de aproximativ 20 de oameni, iar opt dintre ei au venit tocmai din Sri Lanka la sfârșitul anului trecut. Bubu se numără printre ei şi este chiar şef de echipă.

"Am venit aici acum 5 luni. Este un mediu de lucru bun și suntem 8 băieți din Sri Lanka. Tuturor ne place să lucrăm aici. Este prima mea experiență aici, în România, în domeniul agricol.", precizează Bubu, un muncitor din Sri Lanka.

În fiecare sezon, sera poate produce până la 150 de tone de tomate cherry bio, iar marele avantaj rămâne prospețimea: roșiile ajung pe rafturile magazinelor în mai puțin de 24 de ore de la recoltare.

Daniel Petcu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰