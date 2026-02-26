Zelenski anunţă o întâlnire Ucraina - Rusia - SUA: "Ne aşteptăm ca aceasta să aibă loc în martie"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese.

"În urma întâlnirilor de astăzi (joi), pregătirile pentru următoarea întâlnire trilaterală sunt deja mai avansate", a declarat Zelenski în discursul său cotidian din cursul serii.

"Cel mai probabil, următoarea întâlnire va avea loc în Emirate, mai exact la Abu Dhabi. Ne aşteptăm ca această întâlnire să aibă loc la începutul lunii martie", a precizat şeful statului ucrainean, conform Reuters.

Pe de altă parte, miercuri seară, Kremlinul anunţa că o întâlnire între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu are sens în prezent.

"În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (...) Şi să ne punem întrebarea: are sens să organizăm un summit dacă regimul de la Kiev menţine în continuare această poziţie?", a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la televiziunea publică.

Preşedintele ucrainean a reiterat săptămâna aceasta că singura modalitate de a obliga Rusia să se retragă din Ucraina este creşterea presiunii economice şi militare asupra Moscovei, în caz contrar, Putin va dori să "continue" războiul dincolo de teritoriul ucrainean.

