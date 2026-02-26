Primele urzici din an se vând la grămădă. Clienţii nu prea se înghesuie şi cumpără cât să-şi facă pofta.

"Chiar dacă afară este încă zăpadă, în pieţe au apărut primele semnale că vine primăvara. Avem urzici, o astfel de pungă are aproximativ 150 de grame şi costă 10 lei, dar şi ghiocei culeşi tot din pădure. Şi în supermarketuri găsim urzici, de la producători locali, dar sunt chiar mai scumpe decât la piaţă. Un kilogram costă 80 de lei. Ca să profităm din plin de proprietăţile lor, este foarte important să le gătim la temperatura potrivită", a explicat Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Dacă depăşim şi le ducem în fierberea aia tipică, de peste 100 de grade şi le lăsăm plus zece minute, după care mai aruncăm şi apa şi nu o folosim la ceva, la o supă, am cam pierdut peste 50-60% din nutrienţi. La o fierbere mai scăzută, 80-85 de grade. Sunt mai bogate în nutrienţi decât o salată simplă, ar trebui să facă parte in alimentaţia noastră zilnică", explică Fabius Antal, specialist în well-being.

"Clorofila de fapt ne garantează toate valorile nutritive. Pot fi asociate atât cu alimente de mic dejun, în general ouă, brânzeturi, pot fi asociate cu proteină animală - pui, porc, putem lua în considerare şi alte păsări şi la cină e foarte uşor să creezi o cremă sau un sote de floră spontană", explică Gabriel Gorgan, bucătar.

Importăm urzici. Cel mai des, din Bulgaria.

"Bulgarii s-au şcolit la culturi în spaţii protejate, termină cu urzica, plantează alte culturi. Manual! În spaţiile protejate, n-ai o maşină anume să recoltezi, cum e spanacul, să tai", explică Vlad Gheorghe, Preşedinte Asociaţia Fructelor si Legumelor.

Cine vrea să se bucure de urzici pe tot parcursul anului, îşi poate face provizii în congelator. Păstrate îngheţate, urzicile nu îşi pierd proprietăţile nutritive.

