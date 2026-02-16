Antena Meniu Search
Accident grav în comuna Măgurele din judeţul Prahova. Un bebeluş de doar patru luni şi un copil de trei ani au fost transportaţi de urgenţă la spital, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 08:29

Şi o femeie de 23 de ani a fost grav rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. 

În maşină se afla şi un bărbat de 30 de ani care a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură. Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cum s-a petrecut totul.

