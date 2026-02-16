Accident grav în comuna Măgurele din judeţul Prahova. Un bebeluş de doar patru luni şi un copil de trei ani au fost transportaţi de urgenţă la spital, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

Şi o femeie de 23 de ani a fost grav rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În maşină se afla şi un bărbat de 30 de ani care a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură. Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cum s-a petrecut totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰