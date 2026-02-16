Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Barack Obama spune că extratereştrii există: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut"

Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat într-un interviu la un podcast că extratereştrii "sunt reali", dar că nu i-a văzut personal şi a negat că ar exista exemplare "ascunse" în enigmatica bază militară "Zona 51" din statul Nevada, informează EFE, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 11:17
Barack Obama spune că extratereştrii există: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut" - Barack Obama spune că extratereştrii există: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut" - Profimedia

La finalul unui interviu în podcastul jurnalistului Brian Tyler Cohen, acesta i-a propus lui Barack Obama o rundă rapidă de întrebări şi răspunsuri în care l-a întrebat dacă extratereştrii sunt reali, la care democratul a dat afirmativ din cap şi a declarat: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut". Fără a intra în mai multe detalii, el a adăugat: "Şi nu sunt ascunşi în... Cum se numeşte? Zona 51. Nu există facilităţi subterane, decât dacă ar exista o conspiraţie uriaşă şi aceasta ar fi ascunsă preşedintelui SUA".

În 2013, CIA a declasificat o serie de documente care au confirmat existenţa bazei militare "Zona 51"

Apoi, jurnalistul l-a întrebat care a fost prima problemă pe care a vrut să o rezolve când şi-a început preşedinţia, în 2009, la care Obama a răspuns zâmbind: "Unde sunt extratereştrii?".

Articolul continuă după reclamă

Duminică, în faţa reacţiilor la acest răspuns, Barack Obama a clarificat pe Instagram că nu a văzut "dovezi" "extratereştrii au avut contact cu noi" în timpul preşedinţiei sale, dar a făcut o presupunere "pentru că universul este atât de vast încât este probabil să existe viaţă acolo, afară".

În 2013, CIA a declasificat o serie de documente care au confirmat existenţa bazei militare "Zona 51", creată prin ordinul preşedintelui american Dwight Eisenhower la mijlocul anilor 1950 pentru testele avionului de spionaj U-2, capabil să zboare la mare altitudine şi să parcurgă distanţe foarte mari.

Secretul care a înconjurat această baza timp de decenii a generat nenumărate teorii ale conspiraţiei, printre care cea conform căreia adăpostea tehnologie de origine extraterestră şi informaţii clasificate despre OZN-uri. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

barack obama sua statele unite
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Ştiri externe » Barack Obama spune că extratereştrii există: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut"