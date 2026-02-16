Barack Obama spune că extratereştrii există: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut"

Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat într-un interviu la un podcast că extratereştrii "sunt reali", dar că nu i-a văzut personal şi a negat că ar exista exemplare "ascunse" în enigmatica bază militară "Zona 51" din statul Nevada, informează EFE, citată de Agerpres.

La finalul unui interviu în podcastul jurnalistului Brian Tyler Cohen, acesta i-a propus lui Barack Obama o rundă rapidă de întrebări şi răspunsuri în care l-a întrebat dacă extratereştrii sunt reali, la care democratul a dat afirmativ din cap şi a declarat: "Sunt reali, dar eu nu i-am văzut". Fără a intra în mai multe detalii, el a adăugat: "Şi nu sunt ascunşi în... Cum se numeşte? Zona 51. Nu există facilităţi subterane, decât dacă ar exista o conspiraţie uriaşă şi aceasta ar fi ascunsă preşedintelui SUA".

În 2013, CIA a declasificat o serie de documente care au confirmat existenţa bazei militare "Zona 51"

Apoi, jurnalistul l-a întrebat care a fost prima problemă pe care a vrut să o rezolve când şi-a început preşedinţia, în 2009, la care Obama a răspuns zâmbind: "Unde sunt extratereştrii?".

Duminică, în faţa reacţiilor la acest răspuns, Barack Obama a clarificat pe Instagram că nu a văzut "dovezi" că "extratereştrii au avut contact cu noi" în timpul preşedinţiei sale, dar a făcut o presupunere "pentru că universul este atât de vast încât este probabil să existe viaţă acolo, afară".

În 2013, CIA a declasificat o serie de documente care au confirmat existenţa bazei militare "Zona 51", creată prin ordinul preşedintelui american Dwight Eisenhower la mijlocul anilor 1950 pentru testele avionului de spionaj U-2, capabil să zboare la mare altitudine şi să parcurgă distanţe foarte mari.

Secretul care a înconjurat această baza timp de decenii a generat nenumărate teorii ale conspiraţiei, printre care cea conform căreia adăpostea tehnologie de origine extraterestră şi informaţii clasificate despre OZN-uri.

