Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele

Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Ploieşti au efectuat, joi, patru percheziţii domiciliare pe raza oraşului Răcari din judeţul Dâmboviţa într-un dosar de înşelăciune prin metoda "pomana".

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 11:08
"Din cercetări a reieşit că, în cursul lunii ianuarie 2026, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate, prin folosirea unei metode de tip 'pomană', determinându-le să predea bijuterii din aur, care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de lei

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că două femei opreau pe stradă, în Ploieşti, persoane de 71-73 de ani, cărora le spuneau că le dau de pomană pentru "regele Cioabă", apoi le dăruiau presupuse bijuterii sfinţite şi le determinau pe acestea să le predea lor bijuteriile pe care le purtau.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de lei. Persoanele bănuite vor fi duse la sediul unităţii de poliţie pentru continuarea cercetărilor, urmând ca, în funcţie de probatoriul administrat, să fie analizată dispunerea unor măsuri preventive.

Activitatea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova şi al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ploieşti. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente. 

