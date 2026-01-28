Încă un drum din Prahova a cedat. Şoseaua care leagă Câmpina de Cornu a fost complet închisă după ce o alunecare de teren a înghiţit jumătate de bandă. Autorităţile recunosc că se aşteptau să se întâmple asta, dar nu au bani să repare şoseaua. În urmă cu două luni, şi drumul pe Valea Prahovei s-a surpat în două zone.

Drumul a luat-o la vale noapte trecută, în cartierul Câmpinița. Localnicii spun că de ieri au auzit copacii trosnind şi se aşteptau ca şoseaua să cedeze. Pericolul era atât de mare, încât traficul a fost complet închis. Şoseaua surpată leagă localitatea Cornu de Câmpina. Pe aici trec zilnic autobuze şcolare şi microbuze de navetişti. Acum oamenii sunt nevoiţi să facă un ocol aproape dublu pe Valea Prahovei, iar ambuteiajele sunt şi mai mari.

Vicepreşedinte CJ Prahova: "Toată zona asta, de câţiva ani, are probleme"

În urmă cu două săptămâni, exact in aceeasi zonă au apărut mai multe crăpături în asfalt, iar o bucată din zidul de sprijin al drumului a luat-o la vale. Atunci autorităţile au închis o bandă pe sens, iar traficul greu a fost limitat. De altfel, şoseaua a trecut prin lucrări de asfaltare şi consolidare în vară. Pe această porţiune a Drumului Judeţean 101R s-a lucrat în a doua jumătate a anului trecut. Aici era o surpătură, s-au făcut lucrări pe o porţiune de aproximativ 100 de metri. Bucata de zid de sprijin care a rămas, cum a fost turnat.

Autorităţile locale ştiu de problemă din 2024. Primarul susţine că a cerut de 5 ori bani Consiliului Judeţean, dar nu i a primit. Reabilitarea ar costa peste 2 milioane de lei, potrivit studiului de fezabilitate. "Este o problemă. Toată zona asta, de câţiva ani, are probleme şi s-a tot reperat. Apar denivelări, pământul lucrează, plecase uşor la vale, de data asta a luat viteză şi s-a rupt. Există pericolul să se întindă pe o zonă mai lungă", a declarat Mario Daniel Soare, vicepreşedinte CJ Prahova.

Mâine dimineaţă este aşteptată o echipă de experţi pentru a identifica cauzele alunecării de teren şi pentru a veni cu soluţii. Surparea de la Câmpina s-a produs după alte două incidente grave. În decembrie 2025, drumul a cedat pe Valea Prahovei, în zona Cornu şi în zona Comarnic.

