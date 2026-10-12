Mastercard va introduce plăţile offline în România din 2027. Cum vor funcţiona

Toate cardurile Mastercard nou-emise în Europa vor permite efectuarea plăţilor offline începând cu februarie 2027. Din luna mai a aceluiaşi an, toate terminalele de plată noi vor trebui să permită, la rândul lor, astfel de tranzacţii, potrivit unui comunicat transmis luni de companie, potrivit Agerpres.

"Pe măsură ce plăţile digitale devin tot mai prezente în viaţa de zi cu zi, creşte şi importanţa unei infrastructuri care să funcţioneze în condiţii cât mai diverse. În România, am făcut progrese importante în adoptarea plăţilor electronice, iar următorul pas este să consolidăm capacitatea sistemului de a face faţă situaţiilor neprevăzute. Introducerea plăţilor offline, începând din 2027, contribuie la acest obiectiv şi oferă consumatorilor şi comercianţilor mai multă flexibilitate în situaţiile în care apar probleme de conectivitate", a declarat Cosmin Vladimirescu, director general Mastercard România şi Croaţia, citat în comunicat.

Potrivit companiei, noile cerinţe vor fi introduse treptat la nivel european.

Toate cardurile nou-emise vor permite plăţi online din februarie 2027

Astfel, din februarie 2027, toate cardurile Mastercard nou-emise în Europa vor permite plăţi offline, iar din mai 2027 toate terminalele de plată noi, inclusiv cele instalate pentru a le înlocui pe cele existente, vor trebui să permită efectuarea unor astfel de tranzacţii.

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După implementarea noilor cerinţe, consumatorii vor putea utiliza cardul cu cip şi codul PIN pentru a cumpăra produse esenţiale din supermarketuri, magazine alimentare, benzinării şi farmacii, inclusiv în cazul unor întreruperi de curent sau de reţea, în condiţiile în care terminalele pot funcţiona. Plăţile vor putea fi efectuate şi la automatele de bilete şi la alte terminale automate pentru servicii de transport.

Cum vor funcţiona plăţile offline

În ceea ce priveşte funcţionarea tehnologiei, Mastercard precizează că limitele de cheltuieli sunt stocate securizat pe cipul cardului.

Astfel, atunci când un terminal pierde conexiunea la reţea, plata poate fi aprobată local, fără autorizare online, în limita a maximum 200 de euro pentru fiecare tranzacţie, conform plafonului stabilit în prealabil de banca emitentă a cardului. După restabilirea conexiunii, tranzacţia este transmisă pentru compensare.

Tehnologia a fost deja implementată în Danemarca, Suedia, Estonia şi Letonia.

În timpul unei furtuni recente din Letonia, magazinele alimentate cu generatoare au putut accepta în continuare plăţi cu cardul. De asemenea, în Danemarca, în primăvara acestui an, o defecţiune tehnică a întrerupt conexiunea terminalelor cu sistemul de plăţi, însă procedurile Mastercard pentru situaţii de criză au permis continuarea multor tranzacţii la comercianţii care furnizează bunuri şi servicii esenţiale.

Reprezentanţii companiei subliniază importanţa menţinerii accesului la plăţi în situaţii neprevăzute.

"Chiar şi atunci când apar pene de curent sau întreruperi de reţea, oamenii trebuie să poată cumpăra alimente, combustibil sau medicamente. Experienţa de până acum ne-a arătat că plăţile offline pot face o diferenţă reală în astfel de situaţii. Prin extinderea acestei tehnologii în Europa, îi putem ajuta pe oameni să plătească în continuare pentru lucrurile de care au nevoie, inclusiv atunci când apar situaţii neprevăzute", a declarat Brice van de Walle, vicepreşedinte executiv Core Payments în cadrul Mastercard.

Compania precizează că extinderea funcţionalităţii în Europa are la bază experienţele din ţările în care tehnologia este deja utilizată, precum şi colaborarea cu partenerii, guvernele naţionale, autorităţile de reglementare şi băncile centrale.

Iniţiativa face parte din măsurile de consolidare a rezilienţei infrastructurii europene de plăţi. În ultimele 12 luni, Mastercard a realizat investiţii în infrastructura locală şi în securitatea cibernetică, potrivit comunicatului.

Funcţionalitatea de plată offline va fi introdusă treptat, începând din 2027, în mai multe ţări şi teritorii europene, printre care România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Germania, Franţa, Italia, Spania şi Regatul Unit.