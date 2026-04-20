Haosul politic este în final decontat şi resimţit de noi toţi. De parcă incertitudinea de pe plan mondial nu era de ajuns, o criza politică alimentează inflaţia, iar asta aduce efecte în lanţ. De la cursul de schimb valutar şi ratele creditelor, la coşul de cumpărături şi la facturile lunare - tot traiul se va scumpi. Guvernatorul BNR ne spune că CITEZ "Stabilitatea financiară e ca sănătatea, îţi dai seama cât de importantă e atunci când o pierzi".

"Ne-a trecut glonţul în 2025, sunt multe gloanţe în această lume", spune Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

"Suntem în acest moment într-un şoc inflaţionist", spune Dan Suciu, purtătorul de uvânt al BNR.

Începutul unei crize care va lovi în buzunarul fiecăruia dintre noi. În pieţe şi magazine se vor simţi prima dată efectele crizei politice. Cu un buget restrâns, oamenii vor putea cumpăra tot mai puţine lucruri, pentru că în perioadele de criză leul se depreciază. S-a întâmplat şi anul trecut în preajma alegerilor prezidenţiale când în doar două zile am pierdut din rezerva valutară 8 miliarde de euro pe fondul intervenţiilor pentru calmarea deprecierii monedei naţionale.

Avem oricum cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, iar consumul a scăzut pentru a şasea lună, consecutiv.

"Gândiţi-vă ce impact are asta asupra puterii de cumpărare, competitivităţii companiilor româneşti. Trebuie să evităm acest lucru de a avea tendinţa să ne băgăm singuri într-o criză", spune Florin Jianu, preşedintele IMM România.

Avertismente vin de la cel mai înalt nivel

"Avem un drum important de parcurs şi nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Stabilitatea financiară e ca sănătatea: îţi dai seama cât de importantă e numai în momentul în care o pierzi", spune Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

"Este rău pentru România că s-a ajuns în această situaţie. Această criză politică putea fi evitată. Poate că a fost un mariaj forţat", spune Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Un mariaj în care ne-am îndatorat tot mai mult. Peste o mie de miliarde de lei este datoria publică a României. Adică, la un calcul simplu, fiecare român, copil, adult sau bătrân are de dat peste 10 mii de euro. Şi asta în condiţiile în care viaţa e tot mai scumpă de la zi la zi

"Foarte greu şi cu listă, şi cu benzina unde să găseşti mai ieftin, foarte greu şi de abia acum e începutul. Au crescut preţurile infernal. Şi foarte scumpe. Mă învârt de o oră în piaţă şi ce să cumpăr? Trei legături de ştevie şi...foarte scump, foarte scump!"

"E greu, greu! Foarte greu, foarte greu. Doi, trei castraveţi. Două, trei roşii. Nu mai luăm ca înainte că nu ne ajungem", spun oamenii.

În continuare România are cheltuieli mai mari decât încasările. În 2025 am avut cel mai mare deficit bugetar din UE, peste 7,5% din PIB, dublu faţă de nivelul permis de Uniune. O "moştenire" de pe vremea guvernului Ciolacu.

"Când i-am spus domnului…'domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap! Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar'", spune Marcel Boloş, fost ministru al Finanţelor.

"Ar fi foarte rău ca, în loc să ne apărăm de gloanţele care vin din afara ţării, să fim în situaţia în care să încercăm să ne apărăm de prostii şi gloanţe care sunt expediate în România", spune Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Acum analiştii atrag atenţia că am putea pierde şi 10 miliarde de euro din PNRR, bani pentru investiţii importante, dacă nu vom continua reforma asumată în faţa Comisiei Europene. Preşedintele este, totuşi optimist.

"Avem consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR până la sfârşitul lunii august", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Fără banii europeni şi fără susţinerea investitorilor străini, România va intra pe o pantă descendentă din care toti vom pierde. Valul de concedieri se va amplifica, ratele creditelor noastre vor creşte tot mai mult, iar tot mai mulţi romani vor ajunge să trăiască...pe datorie.

