Mongolia, ţară vecină cu Rusia, dispune măsuri de supraveghere la graniţă după suspiciunea de ciumă

Autorităţile din Mongolia, stat vecin cu Rusia, au informat miercuri că au ordonat ''măsuri de precauţie'' şi de ''supraveghere'' la frontieră după moartea unei laborante de la un institut rus de cercetare a ciumei, informează AFP.

Un lucrător în echipament de protecţie în regiunea Irkutsk, unde o tânără a murit suspectă de ciumă - Profimedia

''Deşi riscul este scăzut, Ministerul Sănătăţii a dat instrucţiuni organismelor competente să ia măsuri de precauţie şi să menţină o supraveghere şi o monitorizare continue în scopul prevenirii riscurilor potenţiale'', a precizat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

''Măsuri de supraveghere şi de monitorizare sanitare sunt instituite la frontieră'' unde operaţiunile ''continuă în mod obişnuit''.

Serviciile sanitare din Mongolia au luat legătura cu Institutul pentru lupta contra ciumei din Irkutsk, Siberia, unde o laborantă a decedat conform mass-media ruse, a precizat Ministerul. Autorităţile ruse au informat partea mongolă că nu a fost confirmat niciun caz de pestă, a mai spus ministerul.

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Autorităţile sanitare şi vamale din Mongolia au procedat la o evaluarea rapidă a riscului pentru această ţară şi au stabilit că este ''slab'', potrivit Ministerului.