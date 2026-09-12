Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a atras atenția, sâmbătă, asupra unui "preț istoric" la carburanți, de 10,43 lei la pompă, și a cerut intervenția Guvernului și a instituțiilor statului. Acesta susține că este nevoie de măsuri rapide, controale și verificări privind modul în care sunt stabilite prețurile, potrivit News.ro.

Bogdan Ivan cere controale după ce carburanții au ajuns la un "preț istoric" - Shutterstock

Într-un video postat pe Facebook, Bogdan Ivan vorbeşte, sâmbătă, despre un ”preţ istoric” la pompă - 10.43 de lei.

”Guvernul Bolojan îi sărăceşte, de la o zi la alta, pe români, care au ajuns să plătească tot mai mult pentru aceeaşi viaţă. Carburanţii s-au scumpit galopant în ultimele luni, iar odată cu ei s-a scumpit aproape tot: mâncarea, transportul, serviciile, fiecare produs care ajunge în casă (...) PSD a pus deja pe masă o măsură concretă, şi anume reducerea accizei cu 85 de bani. Fără această intervenţie, motorina ar fi fost astăzi aproape 10,40 lei litrul. Însă reducerea accizei nu poate ţine loc de guvernare”, a scris fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, ”este nevoie de intervenţie imediată, de verificarea modului în care se formează preţurile, de controale reale din partea ANAF, Consiliului Concurenţei şi Protecţiei Consumatorului, de limitarea exporturilor dacă situaţia o impune şi de supraimpozitarea profiturilor excepţionale obţinute în această perioadă”.

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”Carburanţii nu sunt doar o problemă de la pompă, ci sunt o problemă de economie naţională. PSD nu poate accepta ca întreaga economie să fie lăsată pradă unei spirale de scumpiri, iar românii să fie cei care plătesc nota de plată”, a mai transmis Ivan.