Motorina se ieftinește, dar doar pentru 15 zile. Cât vor economisi şoferii pe litru

De astăzi, motorina se ieftineşte cu aproximativ 17 bani pe litru, iar la cele mai ieftine stații prețul coboară sub pragul psihologic de 10 lei. Însă nu ne putem bucura prea mult, deoarece această reducere a preţului nu va ţine foarte mult.

Perioada în care vom putea alimenta cu un preţ mai mic este de doar 15 zile. Ministerul Finanţelor reduce cu 5% acciza aplicabilă motorinei, însă această măsură este temporară, ceea ce înseamnă că pe 15 septembrie ne întoarcem de unde am plecat.

La pompă, reducerea înseamnă aproximativ 17 bani în minus pentru fiecare litru, cu TVA inclus. Spre exemplu, cea mai ieftină motorină, care acum costă în jur de 10 lei și 14 bani pe litru, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 97 de bani.

Problema este că această ieftinire vine într-un moment în care petrolul se scumpește pe piețele internaționale. La finalul lunii august, barilul de Brent s-a tranzacționat la aproximativ 90 de dolari, cu 8% mai mult decât în urmă cu o lună și cu peste 30% peste nivelul de anul trecut.

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Agenția americană pentru Energie estima pentru acest trimestru un preț mediu de aproximativ 85 de dolari pentru un baril de petrol, dar avertiza că evoluția depinde în mare măsură de durata blocajelor care afectează piața.

Cu alte cuvinte, șoferii ar putea vedea o mică reducere la pompă în prima jumătate a lunii septembrie, însă evoluția prețurilor petrolului rămâne principalul factor care poate împinge din nou carburanții în sus.