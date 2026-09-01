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Un viceprimar din Satu Mare s-a dus cu obuzul pe bicicletă până la Poliţie, în loc să aştepte autorităţile

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 08:00 | Modificat la 01.09.2026, 08:04

Imaginile zilei, dar şi ale inconştienţei vin astăzi dintr-o comună din judeţul Satu Mare. Viceprimarul localităţii a decis de bună voie să devină erou local şi să salveze oamenii de un real pericol.

A luat un obuz găsit de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor, s-a urcat pe scuter şi dus a fost până la... sediul Poliţiei.

În loc să respecte procedura standard şi să anunţe autorităţile, alesul local s-a pus în pericol atât pe el, cât şi pe ceilalţi oameni din jur.

De data asta a fost o minune că nimeni nu a fost rănit, iar muniţia neexplodată a fost ridicată în condiţii de siguranţă de pirotehnişti. Data viitoare însă nu se ştie dacă norocul va mai fi acelaşi.

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Anda Anghelache
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satu mare obuz politie
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