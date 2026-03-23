Motorina atinge un nou prag psihologic în București. În mai multe stații din Capitală, prețul a trecut deja de 10 lei pe litru, după o nouă scumpire aplicată de Rompetrol.

Motorina standard a trecut de pragul psihologic de 10 lei/l în mai multe staţii din București - arhivă

Compania controlată de kazahii de la KMG a decis să majoreze luni seară preţul, atât al benzinei, cât şi pe cel al motorinei, cu 5 bani/l, potrivit Profit.ro.

După scumpirea de luni seară, un litru de motorină standard în stațiile Rompetrol din București a ajuns la valori cuprinse între 9,95 și 10,04 lei, față de 9,91–9,99 lei anterior. Astfel, în 6 din cele 15 stații ale companiei, motorina a depășit deja pragul de 10 lei pe litru. Și benzina standard s-a scumpit, ajungând la 9,17–9,28 lei pe litru.

Majorarea vine în contextul în care autoritățile pregătesc o ordonanță de urgență prin care să declare stare de criză pe piața petrolului și să introducă măsuri de protecție pentru economie și populație.

Articolul continuă după reclamă

Rompetrol, care procesează țiței kazah la rafinăria Petromidia, a înregistrat pierderi importante în ultimii ani, estimate la aproximativ jumătate de miliard de dolari în cinci ani. În acest context, măsurile de plafonare a adaosului comercial la carburanți ar urma să aibă un impact limitat asupra prețurilor.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, eventualele ieftiniri ar fi minore și temporare, de ordinul a câteva procente, iar pe termen scurt prețurile ar putea reveni la nivelurile actuale. În paralel, specialiștii avertizează că intervențiile statului pot distorsiona piața în favoarea marilor companii.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰