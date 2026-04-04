Reducerea accizei nici nu a intrat oficial în vigoare că efectul acesteia e, deja, aproape anulat, spun analiştii. Preţul motorinei standard a crescut semnificativ sâmbătă, cu 20 de bani pe litru la staţiile liderului pieţei. Dar scumpiri au fost şi în celelalte lanţuri de benzinării. Şoferii oftează când văd preţurile şi alimentează doar când e nevoie. Se menţine în continuare şi paradoxul de la pompă. La un lanţ de benzinării, motorina premium încă este mai ieftină decât cea standard.

Preţul motorinei standard a început să urce din nou. Vineri, cu 10 bani la staţiile liderului pieţei. Sâmbătă, cu 20. În toate benzinăriile au fost scumpiri. Şoferii care depind de maşină îşi refac calculele zilnic.

"Sunt profesionist, fac naveta tocmai la Mizil, 22 de miloane mă costă pe lună naveta. E sub orice critică. Nu au făcut nimic, au băgat un deget într-o mare", a spus un şofer.

Guvernul a decis vineri reducerea accizei în cazul motorinei. Măsura ar trebui să taie 36 de bani din prețul unui litru.

Articolul continuă după reclamă

"Măsurile marginale au rezultate marginale. Singura măsură care într-adevăr poate să aibă un efect este limitarea preţului total la o valorare, de exemplu, înainte de criză, când toată lumea făcea profit. Statul câştiga accize, distruitorii îşi făceau profit din valoarea preţului respectiv. Este posibil să avem, de exemplu, ca scenarii, creşterea preţului benzinei ca să compenseze", a declarat pentru Observator Ioan Purica, expert în energie.

De altfel, prima măsură a Guvernului, de plafonare a adaosului comercial la nivelul anului trecut, a adus iniţial ieftiniri la pompe. Însă minunea a durat trei zile. Specialiştii spun că scumpirile pe bandă rulantă se datorează şi unor tendinţe către speculă.

"Ştim că s-a dat ordonanţa cu limitarea adaosului comercial. Imediat ce a început ordonanţa s-a văzut o reducere a preţului. Prin urmare, este clar că cineva profită de această situaţie să spunem puţin neclară", a precizat Adrian Benţa, consultant fiscal.

Paradoxal, cea mai ieftină motorină de pe piaţă este în acest moment cea premium, într-un singur lanţ de benzinării. Diferenţele de preţ faţă de cea standard erau însă sâmbătă mai mici decât vineri.

La benzinărie din nordul Capitalei motorina standard costă sâmbătă 10 lei şi 50 de bani, cu 24 de bani mai mult decât vineri. Pradoxul rămâne în schimb motorina premium pentru că ne costă 9 lei şi 84 de lei pe litru, mai puţin decât în oricare altă benzinărie, dar stocurile sunt limite.

Scenariile experţilor pentru viitor nu sunt optimiste. Criza energetică se va agrava. Uniunea Europeană ia în calcul inclusiv raţionalizarea combustibilului.

Măsura reducerii accizei la motorină ar trebui să intre oficial în vigoare marţi.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰