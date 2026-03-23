După ce preţurile carburanţilor au devenit coşmarul românilor, Guvernul anunţă în sfârşit măsuri pentru protejarea economiei și a populației, în contextul crizei de pe această piaţă. Vin după ce motorina a trecut în weekend de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Şi benzina s-a scumpit enorm în ultimele săptămâni, iar un plin a ajuns să coste cu 16 la sută mai mult decât acum o lună majorările de pe piaţa carburanţilor nu rămân însă izolate. Ele se propagă mereu şi în alte domenii. De exemplu industria pâinii cea de toate zilele. În cazul acesteia, atât motorina cât şi gazul contează enorm în preţul final. Deşi nu o vedem la raft, specialiştii cred că acesta va creşte în următoarele zile.

Vedem cum prețurile de la pompă cresc de la o zi la alta. Un litru de motorină standard costă 9,99 lei. Practic, până la pragul de un leu, mai e diferență de doar un ban. La alte stații de alimentare din țară, să știți că motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru.

Motorina premium se vinde cu 10,35 lei. Benzina standard se vinde cu 9,19 lei. Benzina premium a ajuns la 9,89 lei.

Ce măsuri anunţă guvernul

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu pentru un litru de benzina s-a majorat cu aproape 17%, ceea ce înseamnă că un plin ne costă azi cu 66 lei mai mult decât luna trecută. Și de asemenea, în cazul motorinei, prețul mediu a crescut cu 21%, iar asta înseamnă că un plin de motorină ne costă cu 87 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. A fost astăzi o discuție la guvern, o întâlnire între autorități și s-a decis declararea unei stări de criză pe piața carburanților.

Adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat în perioada următoare la 50% din media anului trecut. De asemenea, exporturile de carburanți vor fi limitate în perioada următoare și în plus vor fi monitorizate mult mai atent prețurile de la pompă de către autorități. Se reduce de asemenea cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final de la pompă.

Ne uităm și la ce au făcut alte state. De exemplu, Grecia limitează marjele de profit, Ungaria și Croația au plafonat prețurile, Austria și Portugalia au redus taxele, Italia a scăzut accizele când petrolul se scumpește, iar Slovacia a limitat vânzarea carburanților. Mâine ar urma să fie adoptate de către guvern măsurile de care vă spuneam și acum rămâne de văzut cât de mult vor scădea prețurile la pompă.

