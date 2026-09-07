Economia Uniunii Europene a crescut cu 0,7%. Țările care au înregistrat cele mai mari avansuri

Economia Uniunii Europene a avansat cu 0,7% în trimestrul al doilea din 2026, față de primele trei luni ale anului, în timp ce PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,6%. Evoluția marchează o accelerare față de trimestrul precedent, când economia UE crescuse cu doar 0,1%, iar zona euro stagnase, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, relatează Agerpres.

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În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Irlanda (10,2%), Slovenia (1,8%) şi Lituania (1,7%), în timp ce România, Belgia şi Franţa au raportat fiecare o stagnare. Austria a fost singurul stat membru UE care a consemnat un declin al economiei de 0,1%.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, economia a crescut cu 1,2% în zona euro şi cu 1,4% în Uniunea Europeană, în perioada aprilie-iunie 2026, după un avans anual de 0,6% în zona euro şi de 0,9% în UE, în primele trei luni din 2026.

România și Irlanda, singurele economii din UE care au scăzut într-un an

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Malta (5%), Slovenia (4,8%) şi Danemarca (4,6%), singurele scăderi fiind în România (minus 2%) şi Irlanda (minus 0,4%).

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Comparativ, în trimestrul doi din 2026, economia SUA a crescut cu 0,4% faţă de precedentele trei luni şi cu 2,1% raportat la perioada similară din 2025.

Separat, Eurostat a dat luni publicităţii cifrele privind evoluţia ratei de ocupare a forţei de muncă în trimestrul doi din 2026. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro şi în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.

Pe baza datelor ajustate sezonier, Eurostat estimează că în trimestrul doi erau 221,4 milioane de angajaţi în UE, din care 176,4 milioane în zona euro.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,4% în Uniunea Europeană în trimestrul doi din 2026, după un avans de 0,5% în ambele zone în primele trei luni din acest an.

Piața muncii din UE: România, printre statele care au raportat scăderi

Numărul de ore lucrate a crescut cu 0,1% în zona euro şi în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni. De asemenea, comparativ cu trimestrul doi din 2025, numărul de ore lucrate a crescut cu 0,7% în zona euro şi cu 0,8% în UE.

În trimestrul doi din 2026, Portugalia (1%), Cehia şi Malta (ambele cu 0,9%) au raportat cea mai mare creştere a numărului persoanelor ocupate, comparativ cu precedentele trei luni. Cel mai sever declin a fost în Finlanda (minus 0,8%), Grecia (minus 0,4%), Bulgaria, Polonia şi România (minus 0,2%).