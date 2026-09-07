Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor, majorează preţurile de luna viitoare, iar asta va însemna zeci de lei plătiţi în plus la factură pentru peste un milion trei sute de mii de case din România. Experţii în energie avertizează că e doar începutul. Hidroelectrica a dat tonul, ceilalţi furnizori vor creşte şi ei tarifele. Chiar şi cu 20 de procente.

Noile tarife Hidroelectrica de la 1 octombrie 2026. Cât va costa un kWh - Arhiva Observator

Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții noi și pentru consumatorii ale căror contracte ajung la termen. Noile condiții de preț intră în vigoare începând din octombrie 2026, iar energia activă va costa 0,515 lei/kWh, față de 0,45 lei/kWh în prezent.

Cât va costa energia la Hidroelectrica de la 1 octombrie

Cel mai ieftin furnizor de electricitate scumpeşte cu 13% energia, din octombrie. Pe factura finală, preţul creşte cu aproximativ 8 bani pe kW, iar tarifele se modifică în funcţie de zona în care locuieşti. Dacă până acum, plăteai 1,11 lei pe kW, vei ajunge să plăteşti 1,19 lei pe kWh. Iar dacă plăteai 1,19 lei, preţul creşte până la 1,27 lei pe kWh.

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Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, prețul energiei active va crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, fără tarifele de distribuție, transport și taxele aferente.

Majorarea prețului energiei active este de aproximativ 14,4%. Impactul asupra prețului final plătit de consumator este însă mai redus, deoarece factura include mai multe componente, inclusiv tarifele reglementate și taxele.

În funcție de zona de distribuție, prețul final al energiei ar urma să ajungă la aproximativ 1,19–1,27 lei/kWh, față de aproximativ 1,11–1,19 lei/kWh în prezent. Creșterea prețului final este estimată la circa 7%.

Hidroelectrica nu a putut vara aceasta să-şi onoreze tot portofoliul de clienţi din producţia proprie. Au trebuit să achiziţioneze de la la alţi producători interni sau din import electricitate, ca să-şi onoreze contractele, a spus Corina Murafa, expert Energie, pentru Observator.

Noile prețuri Hidroelectrica, în funcție de zonă

Prețul exact depinde de operatorul de distribuție și de structura tarifelor aplicabile locului de consum.

Zona Rețele Electrice: aproximativ 1,19 lei/kWh, față de 1,11 lei/kWh;

aproximativ 1,19 lei/kWh, față de 1,11 lei/kWh; Zona Delgaz Grid: aproximativ 1,27 lei/kWh, față de 1,19 lei/kWh.

Cu cât crește factura Hidroelectrica

La un consum de 250 de kW pe lună, factura va fi mai scumpă cu 20 de lei. Un consum de 400 de kW ne va aduce o factură mai mare cu 32 de lei. Preţul mai mare îl vor plăti momentan clienţii noi şi cei cărora le expiră contractele. Restul clienţilor vor achita tariful pentru care au semnat, până la expirarea înţelegerii.

E semnalul pe care îl aşteptau toţi pt că Hidroelectrica funcţionează ca un soi de market maker. Cel care dă semnalul de preţ în piaţă. Şi toţi ceilalţi se aliniază. Media cu care creşte Hidroelectrica ar trebui să fie urmată toţi, că ei erau oricum peste Hidro. Deci vorbim de 14-20%, cam aşa, peste tot, a mai spus Corina Murafa.

Cine este afectat de majorarea prețului

Majorarea nu înseamnă că toți clienții Hidroelectrica vor avea imediat un tarif mai mare. Noile prețuri îi vizează în principal pe clienții noi și pe cei ale căror contracte ajung la termen și sunt reînnoite în baza noilor condiții comerciale. Pentru clienții care au încă un contract în derulare, prețul rămâne cel prevăzut în contract până la momentul la care se aplică noile condiții.

De ce se scumpește energia la Hidroelectrica

Majorarea vine într-un context dificil pentru piața energiei. Unul dintre factorii importanți este situația hidrologică, în special debitul redus al Dunării, care afectează producția hidrocentralelor.

În condițiile unei producții mai reduse, Hidroelectrica trebuie să acopere necesarul de energie al clienților și prin achiziții din piață. În același timp, apropierea sezonului rece schimbă structura producției și a consumului de energie, ceea ce poate pune presiune suplimentară asupra costurilor.

A resimţit situaţia preţurilor mari care există în special la vârf de consum. Toate aceste costuri sunt recuperate din ofertele care sunt făcute, a transmis Dumitru Chisăliţă, de la Asociaţia Energia Inteligentă pentru Observator.

Hidroelectrica nu mai este automat cea mai ieftină ofertă

Hidroelectrica a fost în ultimii ani unul dintre furnizorii cu cele mai competitive prețuri pentru consumatorii casnici. Noua majorare schimbă însă comparația dintre ofertele disponibile pe piață.

Specialiștii recomandă consumatorilor să nu se uite doar la prețul energiei active, ci la prețul final facturat, care include tarifele de rețea, taxele și celelalte componente ale facturii.

Prin urmare, clienții cărora le expiră contractul ar trebui să verifice atât noua ofertă Hidroelectrica, cât și ofertele celorlalți furnizori înainte de a lua o decizie.

În ultimul an, de când s-a scumpit energia, 650 de mii de români au schimbat furnizorul.Hidroelectrica a ajuns să aibă peste 1,3 milioane de clienţi, cu 80% mai mulţi faţă de anul trecut şi e, momentan, cel mai mare furnizor de energie electrică. Nu vă convine preţul, schimbaţi furnizorul! E gratis, iar procesul durează doar 24 de ore.