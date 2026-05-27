Nou centru mondial pentru averile offshore. Elveţia a fost detronată pentru prima dată

Hong Kong a depășit pentru prima dată Elveția, devenind cel mai mare centru mondial pentru administrarea averilor offshore, pe fondul unui val masiv de investiții venite din China continentală

Administratorii de avere din Hong Kong gestionau în 2025 active internaționale în valoare de aproximativ 2,9 trilioane de dolari. Aproximativ 60% din aceste fonduri provin din China continentală, iar specialiștii estimează că diferența față de Elveția va continua să crească până la aproape 600 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului, scrie Financial Times.

Ascensiunea Hong Kongului a fost susținută de relansarea piețelor de capital și de posibilitatea companiilor chineze de a atrage finanțare externă. În același timp, dominația Chinei în industrii precum cea a vehiculelor electrice a contribuit semnificativ la acumularea de capital.

Fenomenul reflectă și o schimbare globală importantă: investitorii bogați își distribuie tot mai mult activele în mai multe jurisdicții pentru a se proteja de tensiunile geopolitice, sancțiuni și instabilitate politică.

Acest trend a consolidat rolul marilor centre financiare globale. În prezent, se conturează două mari axe: Hong Kong și Singapore în Asia, respectiv Elveția, Emiratele Arabe Unite și SUA în vest.

Deși Elveția rămâne asociată cu averile tradiționale din Europa Occidentală, mulți investitori asiatici continuă să considere țara un loc sigur pentru păstrarea activelor. În același timp, marile bănci internaționale și-au extins operațiunile din Hong Kong și Singapore pentru a profita de creșterea rapidă a averilor asiatice.

Dubaiul a devenit și el un centru financiar important după pandemie, atrăgând capital din Rusia, India, China, Europa și statele din Golf, datorită taxelor reduse și stabilității politice relative. Totuși, activele administrate acolo sunt încă mult sub nivelul Hong Kongului și al Elveției.

Singapore continuă să beneficieze de mutarea capitalului global spre Asia, însă ritmul de creștere a încetinit după scandaluri de spălare de bani care au dus la controale mai stricte asupra investitorilor străini bogați.

Mihai Iorga

