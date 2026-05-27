WSJ: Europa începe să creadă că Vladimir Putin va extinde războiul în afara Ucrainei

Rusia este blocată pe câmpul de luptă din Ucraina și atacă Kievul cu rafale masive. Teama crescândă în capitalele europene este că președintele Vladimir Putin va încerca în continuare să amestece cărțile de joc prin extinderea conflictului în Europa. În ultimele săptămâni, Rusia a făcut declarații din ce în ce mai belicoase împotriva statelor baltice. A amenințat că va bombarda "centre decizionale" din Letonia, după ce a acuzat țara că găzduiește operatori de drone ucraineni, o acuzație negată de autoritățile letone. Alarme antiaeriene au fost declanșate în Lituania săptămâna trecută, forțând guvernul să se ascundă într-un buncăr, după ce suspectate drone rusești s-au apropiat de spațiul său aerian din Belarus.

Ministerul rus al Apărării a publicat, de asemenea, adresele companiilor despre care se presupune că lucrează la producția de drone cu Ucraina în opt națiuni europene, avertizând asupra "consecințelor imprevizibile" și a "escaladării bruște" dacă asistența militară acordată Kievului nu încetează.

Deși temerile că Rusia ar putea extinde conflictul în Europa nu sunt noi, evoluțiile recente le-au făcut mai urgente. Mai mulți oficiali europeni din domeniul securității naționale au avertizat că Rusia ar putea încerca să testeze coeziunea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), vizând una dintre națiunile baltice, insulele suedeze și daneze din Marea Baltică sau teritoriul alianței din Arctica, relatează Wall Street Journal.

"Mediul de securitate din Europa s-a deteriorat în ultimele 24 de luni și observăm o înclinație mai mare din partea Rusiei de a-și asuma riscuri operaționale mai mari în operațiunile sale hibride, ajungând și la elemente cinetice", a declarat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, într-un interviu. "Suntem conștienți că trebuie să ne concentrăm pe consolidarea capacității noastre de a descuraja și apăra împotriva rușilor."

Recentele amenințări ale președintelui Trump de a se retrage din NATO și mișcările sale de a reduce forțele americane desfășurate în Europa au subminat această descurajare. Înalți oficiali europeni spun că se tem că Rusia ar putea vedea o deschidere în următoarele 12 luni, deoarece șocul petrolului din războiul din Iran creează tulburări politice suplimentare în Europa, încurajând partidele de extremă dreapta care doresc o revenire la cumpărarea de petrol și gaze rusești și încetarea ajutorului acordat Ucrainei.

"Știm că scopul Rusiei este de a amenința întreaga arhitectură de securitate europeană, așa că există toate motivele să fim extrem de vigilenți, să continuăm sprijinul pentru Ucraina și, bineînțeles, să continuăm eforturile de reînarmare europeană", a declarat Benjamin Haddad, ministrul francez pentru afaceri europene. Franța va organiza alegeri prezidențiale anul viitor, un candidat mai prietenos cu Rusia având șanse mari de câștig.

Nu există semne că Rusia va muta efectiv trupe sau echipamente pentru a organiza atacuri asupra statelor baltice sau în alte părți din afara Ucrainei în viitorul apropiat, spun oficiali din serviciile de informații și militari din mai multe națiuni europene. Dar, adaugă ei, Putin se va confrunta cu o alegere dificilă în lunile următoare din cauza unei simple aritmetici a uzurii.

Forțele rusești pierd aproape 35.000 de soldați pe lună, conform estimărilor serviciilor de informații occidentale, mai mult decât poate recruta Kremlinul. Continuarea războiului din Ucraina în ritmul actual va deveni în curând de nesuportat fără a recurge la mobilizarea forțată - lucru pe care Rusia nu l-a mai făcut de la o campanie unică de recrutare a 300.000 de soldați în 2022. O astfel de mișcare ar avea implicații uriașe în interiorul și în afara Rusiei.

"Dacă mobilizezi doar pentru acest război, atunci ai trimite un semnal că nu îl câștigi cu adevărat", a declarat Kaja Kallas, cel mai înalt oficial al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, într-un interviu. "Așadar, vine punctul în care trebuie să escaladeze pentru a justifica mobilizarea. Și acesta este un punct foarte periculos. Desigur, nimeni nu vede în mintea lui Putin, dar acesta ar putea fi calculul pentru a merge mai departe și a schimba liniaritatea acestui război."

Impasul actual se datorează în mare măsură progreselor Ucrainei - și ale Rusiei - în războiul cu drone. Ceea ce era odată o linie a frontului este acum o vastă "zonă ucigașă", lată de zeci de kilometri, în care orice mișcare este de obicei descoperită rapid, iar trupele care avansează sunt ucise cu mult înainte de a ajunge la pozițiile inamice. Avantajul tot mai mare al Ucrainei în dronele cu rază lungă de acțiune, activat de Starlink, înseamnă că Kievul poate viza, de asemenea, camioane în mișcare și depozite de combustibil și muniții aflate la peste 160 de kilometri în Rusia, perturbând grav logistica rusească din spatele liniei frontului.

"Rusia nu își poate permite să continue războiul pe traiectoria actuală, deoarece se va confrunta cu capcana resurselor în scădere", a declarat Oleksandr V. Danylyuk, președintele Centrului pentru Reforme ale Apărării din Kiev și fost oficial ucrainean în domeniul apărării și informațiilor. "Aceasta înseamnă că Putin va trebui să escaladeze. Poate face acest lucru pe verticală, prin creșterea intensității violenței, inclusiv prin șantaj nuclear, dar fără nicio utilizare reală a armelor nucleare. Și o poate face pe orizontală, prin extinderea geografiei conflictului, în timp ce încearcă să înghețe războiul în condiții mai bune."

Rusia a efectuat deja exerciții nucleare inopinate care au inclus desfășurarea de focoase nucleare în Belarus în această lună. Moscova a avertizat, de asemenea, că Kievul se va confrunta cu un val de bombardamente grele "sistemice", precum valul de atacuri cu rachete și drone de weekendul trecut, îndemnând ambasadele străine și cetățenii să evacueze capitala.

Putin, ai cărui comandanți militari acum inventează avansuri pe câmpul de luptă, revendicând controlul asupra orașelor care rămân în mâinile ucrainene, cum ar fi Kupyansk și Lyman, continuă să insiste că victoria este în perspectivă. "Situația de pe linia frontului pentru forțele armate ale Ucrainei se transformă treptat din dificilă și critică în catastrofală", a declarat el luna aceasta, îndemnând trupele ucrainene să nu urmeze ordinele "juntei ilegitime" de la Kiev.

Nu există nicio indicație că obiectivul strategic al lui Putin - dominarea întregii Ucraine și redesenarea echilibrului de putere în Europa - a fost redus în ciuda provocărilor cu care se confruntă Moscova pe câmpul de luptă. "Rusia își poate schimba tactica, dar nu și-a schimbat strategia și obiectivele și nu se va opri singură", a declarat Mariana Betsa, ministrul adjunct de externe al Ucrainei. "Aspirațiile sale imperialiste rămân."

În discursul oficial al Rusiei, relativ conciliant față de SUA de la alegerea lui Trump, UE - care oferă acum cea mai mare parte a sprijinului Ucrainei - apare ca inamicul implacabil care trebuie pedepsit sau distrus.

"Rusia vede în mod clar Uniunea Europeană ca pe o amenințare la adresa sistemului său de guvernare, care se bazează pe opresiune și frică", a declarat Michael McGrath, comisarul UE pentru democrație, justiție și statul de drept, într-un interviu. "În cele din urmă, scopul lor este de a distruge Uniunea Europeană. Și nu ar trebui să ne facem iluzii în această privință, deoarece nu vor un bloc democratic mare, puternic și unit la ușa lor."

În recentele jocuri de război, echipele ucrainene de drone au învins rapid unități mult mai mari ale forțelor NATO. Problema este că trupele rusești posedă o experiență și un echipament de drone comparabile - și probabil s-ar descurca mult mai bine împotriva armatelor europene decât împotriva Ucrainei, mai ales dacă SUA nu se grăbesc să ajute.

Pentru a se angaja într-o astfel de escaladare, Rusia ar trebui mai întâi să-și completeze rândurile armatei. "Mobilizarea, din punct de vedere tehnic, este absolut fezabilă; sistemul lor de mobilizare a fost reparat. Dar acest lucru ar crea, de asemenea, probleme și presiuni interne serioase, care ar putea duce apoi în direcții interesante. Ar fi o decizie riscantă pentru Putin", a declarat Kaupo Rosin, directorul Serviciului de Informații Externe din Estonia. "Problemele din interiorul Rusiei încep să se acumuleze: lipsa de succes pe câmpul de luptă, situația financiară și loviturile puternice din Ucraina care afectează economia, dar și poporul."

Jonson, ministrul suedez al apărării, a reamintit că sute de mii de bărbați ruși au fugit din țară după ce a început mobilizarea în toamna anului 2022, de teamă să nu fie aruncați în mașina de tocat ucraineană. "Ultima dată când Putin a făcut mobilizarea, a existat un exod considerabil al creierelor și am văzut, de asemenea, că popularitatea lui Putin a scăzut drastic", a spus el.

Atacarea NATO ar fi o greșeală gravă, a adăugat Jonson: "Suntem foarte hotărâți să păstrăm în siguranță fiecare centimetru de teritoriu aliat."

Ideea de a ieși din impasul din Ucraina prin extinderea războiului la țările NATO din țările baltice ar putea fi seducătoare - dar periculoasă - pentru Putin, a declarat Norbert Rottgen, un parlamentar german. "Acesta ar fi un risc atât de mare și suplimentar pentru Putin, după ce nu a avut suficient succes împotriva Ucrainei, să adauge pur și simplu un alt adversar foarte puternic într-un conflict militar", a spus Rottgen.

Putin, însă, este cunoscut pentru asumarea unor pariuri mari, a adăugat el: "În ciuda îndoielilor mele, trebuie să calculăm și că Putin se comportă irațional și într-un mod escaladant."

