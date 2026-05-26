România trece simultan prin mai multe crize. Pe plan intern, mediul politic și cel economic arată extrem de complicat. Avem un guvern interimar și o economie care se clatină în ciuda scăderii deficitului de cont curent. În acest context, românii își pun întrebarea: "Unde plecăm anul acesta în vacanță". Sorin Stoica, CEO Eturia, spune pentru Observator că aceiași români au și răspunsul: "Nu renunță la vacanțe în țări mai apropiate ori mai îndepărtate, dar sunt mult mai atenți la planificare".

Sorin Stoica, CEO fondator al turoperatorului Eturia, a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru observatornews.ro. Acesta spune că - într-o oarecare măsură - crizele succesive au schimbat comportamentul de consum al oamenilor inclusiv când vorbim despre vacanțe. Românii sunt mult mai atenți, planifică mai mult și gestionează altfel bugetele.

Mădălina Chițac, reporter Observator: Cum s-a schimbat turistul român în 2026 față de anii trecuți?

Sorin Stoica: "Turistul român este mai atent, mai informat și mult mai preocupat de siguranță decât în anii trecuți. Nu mai vorbim doar despre alegerea unei destinații frumoase sau a unui preț bun, ci despre o decizie mult mai complexă: cât de sigură este destinația, mai ales în contextul global actual, cât de predictibil este traseul, ce se întâmplă dacă apar modificări de zbor sau dacă există suport real în timpul călătoriei. În special pentru vacanțele mai îndepărtate sau pentru circuitele complexe, turistul vine astăzi cu mai multe întrebări și cu nevoia de ghidaj pe tot parcursul călătoriei. Rolul agenției s-a schimbat: nu mai suntem doar furnizori de pachete turistice, ci parteneri de planificare și de siguranță. Pentru o vacanță complexă, unde valoarea medie poate ajunge la peste 4.000 de euro per rezervare, oamenii vor să știe că au în spate o echipă care poate reacționa rapid dacă apare o situație neprevăzută".

Reporter: Românii renunță la vacanțe sau doar își schimbă modul în care călătoresc?

Sorin Stoica: "Nu vedem o renunțare la vacanțe, ci o schimbare a modului în care românii călătoresc. Românii continuă să își planifice vacanțe, inclusiv vacanțe complexe în destinații mai îndepărtate, dar sunt mai atenți la alegerea destinației, la calitatea serviciilor și la siguranța întregii experiențe. Am observat că în ultima perioadă, clientul întreabă mai mult, astfel încât să înțeleagă ce primește pentru bugetul său. În același timp, vedem un interes tot mai mare pentru destinații complexe precum Maldive, China, Thailanda, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Kenya sau Tanzania. Asta ne arată că dorința de a călători rămâne una puternică".

Reporter: Ce arată datele: cererea pentru vacanțe a crescut sau a scăzut în 2026?

Sorin Stoica: "Datele noastre arată o cerere activă și diversificată. Ianuarie și februarie au fost luni foarte bune, iar începând cu luna martie, contextul geopolitic a influențat piața. Românii nu au încetat însă să planifice vacanțe, ci și-au reorientat interesul, devenind mai atenți la siguranța destinațiilor, la predictibilitatea traseului și la nivelul de suport pe care îl primesc în timpul călătoriei. În primele luni ale anului, am observat atât un volum important de explorări online pe Circuiterra.net, cât și un interes mare din partea clienților care au ales să intre direct în dialog cu un consultant Eturia. Acest lucru ne arată că românii continuă să își planifice vacanțele, dar o fac mai atent, mai informat și cu o nevoie mai mare de siguranță, consultanță și predictibilitate. Pe Circuiterra, utilizatorul explorează variante și bugete. Pe Eturia.ro, clientul face pasul către consultant, mai ales când vacanța este complexă și are nevoie de expertiză".

Reporter: Care este bugetul mediu al unui turist român acum, comparativ cu anul trecut?

Sorin Stoica: "Pentru 2026, pe baza datelor Circuiterra, prețul mediu cotat este de aproximativ 4.093 de euro per rezervare totală. În cazul familiilor cu copii, media urcă la 5.255 de euro, cu aproximativ 48% mai mult decât în cazul cuplurilor. Aceste cifre arată că românii sunt dispuși să investească în vacanțe, mai ales atunci când vorbim despre destinații mai îndepărtate sau experiențe mai elaborate. În 2026, nu vedem neapărat schimbări majore în bugetele alocate vacanțelor, ci mai degrabă o maturizare a modului în care românii aleg să le cheltuiască. Clientul este dispus să investească într-o vacanță complexă, dar vrea să știe foarte bine ce primește: siguranță, flexibilitate, servicii bune și suport real pe tot parcursul călătoriei".

Reporter: Se vede în cifre că românii sunt mai atenți la bani? Unde taie prima dată din buget?

Sorin Stoica: "Da, se vede o atenție mai mare la buget, dar nu neapărat prin alegerea celor mai ieftine variante. Românii nu renunță automat la destinația dorită, ci caută să optimizeze vacanța. Prima ajustare apare de obicei la categoria hotelului, la durata sejurului sau la perioada de plecare. Sunt clienți care aleg să schimbe data pentru un tarif mai bun sau să reducă anumite servicii opționale, dar păstrează destinația și calitatea de bază a experienței. Datele Circuiterra arată că cel mai frecvent interval de buget explorat este 3.000–5.000 de euro per rezervare totală, urmat de segmentul 5.000–8.000 de euro. Asta ne arată că nu discutăm despre o piață care caută exclusiv preț minim, ci despre o piață care caută echilibru între experiență, siguranță și buget".

Reporter: Cât de importantă a devenit flexibilitatea rezervărilor și opțiunea de anulare?

Sorin Stoica: "Flexibilitatea a devenit esențială. Înainte, mulți clienți întrebau în primul rând despre preț și hotel. Acum întreabă mult mai des despre condițiile de anulare, despre posibilitatea de modificare, despre alternative de rută și despre ce se întâmplă dacă apar schimbări în destinație sau pe traseu. În contextul actual, flexibilitatea nu mai este un beneficiu secundar, ci o parte importantă din decizia de cumpărare. Pentru vacanțele complexe, mai ales cele cu zboruri lungi, escale și mai multe servicii conectate între ele, clientul are nevoie să știe că nu este singur dacă apare o problemă. Aici intervine rolul unei agenții specializate: să ofere nu doar rezervarea, ci și soluții atunci când contextul se schimbă. Practic, agenția devine partenerul de încredere al turistului, atât în etapa de planificare, cât și pe tot parcursul călătoriei".

Reporter: Mai planifică românii din timp sau vedem tot mai multe rezervări last minute?

Sorin Stoica: "Pentru vacanțele complexe, românii planifică în continuare din timp. Datele noastre arată un avans mediu de aproximativ 79 de zile între momentul căutării și plecare, iar pentru destinațiile mai complexe, precum Japonia, Coreea de Sud, Seychelles sau Indonezia, planificarea începe chiar mai devreme. Există și comportament last minute, dar acesta este mai prezent pentru destinațiile mai apropiate. Pentru vacanțe mai îndepărtate, exotice sau pentru circuite, clientul știe că are nevoie de timp: zboruri bune, hoteluri potrivite, disponibilitate, vize acolo unde este cazul și un itinerar bine organizat. Cu cât vacanța este mai complexă, cu atât planificarea din timp devine mai importantă".

Reporter: Cât de mult contează siguranța destinației în contextul actual?

Sorin Stoica: "Contează foarte mult și a devenit unul dintre principalii factori de decizie. În turism, siguranța nu înseamnă doar ce se întâmplă la destinație, ci și stabilitatea rutelor aeriene, calitatea partenerilor locali, predictibilitatea serviciilor și capacitatea de a interveni rapid dacă apar schimbări. Am observat, începând cu luna martie, o reorientare a interesului către destinații percepute ca fiind mai sigure și mai predictibile. Europa de Vest, Caraibe și America de Sud câștigă teren, în timp ce anumite destinații sau rute care implică escale în zone mai sensibile sunt privite cu mai multă prudență. Pentru noi, ca agenție, siguranța călătorilor este în centrul recomandărilor pe care le facem".

Reporter: Care sunt destinațiile care cresc cel mai mult în acest moment și de ce?

Sorin Stoica: "Asia rămâne unul dintre cele mai puternice motoare de cerere. Japonia, China, Thailanda, Indonezia/Bali, Vietnam, Singapore și Coreea de Sud sunt destinații foarte căutate. Coreea de Sud este una dintre surprizele anului: pe Circuiterra, a ajuns pe locul 8 global, înaintea unor destinații consacrate precum Maldive sau Filipine. Vedem, de asemenea, interes puternic pentru Maldive, care este lider în cererile directe primite de Eturia, dar și pentru destinații precum China, Thailanda, Portugalia și Indonezia. În zona de safari și experiențe autentice, Kenya și Tanzania înregistrează o cerere mare. Aceste destinații cresc pentru că turistul român este mai experimentat. A văzut deja destinațiile clasice și caută acum experiențe mai elaborate, mai bine construite și mai sigure din punct de vedere logistic".

Reporter: Este 2026 anul în care românii își schimbă definitiv modul de a călători?

Sorin Stoica: "Cred că 2026 confirmă o transformare care începuse deja. Românii nu mai privesc vacanța doar ca pe o pauză, ci ca pe o investiție în experiență, timp și siguranță. Călătoresc mai departe, aleg destinații mai complexe, dar vor mai multă predictibilitate și mai mult sprijin. Vedem o trecere de la vacanța cumpărată rapid la vacanța construită atent. Clientul vrea consultanță, flexibilitate, protecție și acces la experiențe pe care nu le poate organiza ușor singur. Faptul că 50% dintre vacanțele complexe vândute sunt circuite de grup cu însoțitor arată această nevoie de structură, siguranță și expertiză. Turistul român vrea să știe că are lângă el un partener care îl poate ajuta nu doar înainte de plecare, ci și în timpul călătoriei".

