Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
Meteorologii au emis două avertizări Cod galben de vreme severă, valabile pentru mai multe judeţe din nordul şi nord-estul ţării. Sunt anunţate vijelii, ploi torenţiale, grindină şi rafale puternice de vânt care pot depăşi izolat 80 km/h.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi două atenţionări Cod galben care vizează intensificări ale vântului şi fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din ţară.
Prima avertizare este valabilă marţi, 26 mai, între orele 12:00 şi 21:00, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava. Potrivit ANM, în aceste zone vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-65 km/h.
A doua atenţionare intră în vigoare miercuri, 27 mai, de la ora 12:00 şi este valabilă până la ora 23:00. Sunt vizate Maramureşul, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei.
Meteorologii anunţă perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii, averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h şi, izolat, pot depăşi 80 km/h.
În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp.
ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice.
