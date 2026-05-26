Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM

Meteorologii au emis două avertizări Cod galben de vreme severă, valabile pentru mai multe judeţe din nordul şi nord-estul ţării. Sunt anunţate vijelii, ploi torenţiale, grindină şi rafale puternice de vânt care pot depăşi izolat 80 km/h.

de Larisa Andreescu

la 26.05.2026 , 13:55
Vremea Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM - Shutterstock Galerie (3)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi două atenţionări Cod galben care vizează intensificări ale vântului şi fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din ţară.

Prima avertizare este valabilă marţi, 26 mai, între orele 12:00 şi 21:00, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava. Potrivit ANM, în aceste zone vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-65 km/h.

Articolul continuă după reclamă

A doua atenţionare intră în vigoare miercuri, 27 mai, de la ora 12:00 şi este valabilă până la ora 23:00. Sunt vizate Maramureşul, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei.

Meteorologii anunţă perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii, averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h şi, izolat, pot depăşi 80 km/h.

În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp.

ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

cod galben vreme furtuni vijelii atentionare meteo
Înapoi la Homepage
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Plecaţi în vacanţă de Rusalii?
Observator » Vremea » Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.