Noua lege a salarizării provoacă revoltă în sindicate. Sanitas ameninţă cu proteste

Noua lege a salarizării unitare a provocat o serie de reacţii din partea Federaţiei Sanitas din România, care amenință cu proteste de amploare după publicarea proiectului noii legi. Reprezentanții sindicali spun că forma prezentată de Guvern este "inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă" pentru angajații din sănătate și asistență socială și acuză autoritățile că au ignorat variantele negociate în ultimii doi ani cu partenerii sociali.

Într-un comunicat transmis de Consiliul Național SANITAS, sindicatul susține că noua lege riscă să reducă veniturile reale pentru mai mult de jumătate dintre salariați, în special prin diminuarea sporurilor acordate pentru munca în condiții dificile, ture și continuitate.

"Respingem proiectul noii legi a salarizării - o lege inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Consiliul Național SANITAS s-a reunit astăzi în ședință de urgență, ca reacție la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia este una fără echivoc: forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi și este departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri.", transmite Consiliul Naţional Sanitas într-o postare pe Facebook.

Sindicatele au anunţat că nu sunt de acord cu modificările legislative și amenință cu plângeri la Bruxelles. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru a anunţat, luni, noua lege a salarizării, după ce PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un document prin care se angajează să o adopte până la finalul sesiunii parlamentare.

"Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul", transmit liderii sindicali.

SANITAS afirmă că proiectul introduce noi inechități între categoriile profesionale și că anumite categorii de angajați au fost complet omise din grila salarizării. Sindicaliștii susțin că există diferențe majore între forma negociată cu Ministerul Sănătății și varianta publicată de Ministerul Muncii în procedura de transparență decizională.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, acuză Guvernul că încearcă să impună rapid legea invocând jaloanele din PNRR, deși negocierile durează de aproape doi ani.

"Noi, membrii SANITAS, trebuie să ne mobilizăm rapid și în număr cât mai mare pentru că înțelegem miza acestui moment: dacă această lege va fi adoptată în forma actuală, nimeni nu poate garanta cât timp va trece până când efectele ei vor putea fi corectate printr-o nouă intervenție legislativă.", a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

"Ați construit un proiect de lege pe genunchi, în care ați găsit bani numai pentru majorările salariale ale parlamentarilor și ale celor care vă servesc interesele din ministere și agenții", a adăugat liderul sindical.

Sindicaliștiii anunță că pregătesc deja acțiuni de protest. Joi, 28 mai, membrii SANITAS vor picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie sunt programate manifestații în Piața Victoriei și în fața Parlamentului.

Federația avertizează că, dacă proiectul nu va fi retras și renegociat conform variantelor discutate anterior cu sindicatele, protestele se vor extinde.

"Vom fi cu toții în stradă - și membrii de sindicat, chiar și nemembrii - pentru că este în joc nivelul nostru de trai și al familiilor noastre în următorii ani", avertizează SANITAS.

